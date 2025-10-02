Avcılar'da Zabıta Ekipleri Pazarda Denetim Yaptı

AVCILAR'da zabıta ekipleri pazarda denetim yaptı. Ekipler, özellikle esnafın kullandığı terazilerin ayarı ve kurallara uygun olup olmadığını denetledi.

Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazarda denetim yaptı. Ekipler, teker teker pazardaki tezgahları dolaştı. Denetimlerde 1 kiloluk standart ağırlık, hassas terazilere konularak kaç gram gösterdiğine bakıldı. Ürünlerin satış fiyatlarını gösteren etiketler olup olmadığı, satıcıların müşteri çekmek için bağırıp-bağırmadığı, temizlik kurallarına uyup uymadığı da kontrol edildi. Zabıta, sık sık satıcıları teraziyi müşterilerin görebileceği yerde ve düz zemine koymaları konusunda uyardı. Birçok esnafın terazilerini yan bıraktığı veya önündeki ekran görünmeyecek şekilde ürünlerle kapattığı farkedilince uyarı yapıldı. Zabıta Amiri Osman Mutlu, tüketicinin aldığı ürünün gerçek ağırlığını bilme hakkı olduğunu, denetimlere devam edeceklerini söyledi.