AVCILAR'DA KAMYONETİN KASASINDAN DÜŞÜP YARALANDI

AVCILAR'da seyir halindeki kamyonetin kasasından düşüp yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bayramlaşmadan dönen aile, Firuzköy Bulvarı'nda ilerlerken kamyonetin kasasından bir kişi dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınırken, eşinin yaralandığını gören kadın olay yerinde sinir krizi geçirdi.