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AÜ yurt dışı programları dönem sonu sınavları tamamlandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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AÜ yurt dışı programları dönem sonu sınavları tamamlandı

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) yurt dışı programlarında 2021-2022 akademik yılı dönem sonu sınavlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) yurt dışı programlarında 2021-2022 akademik yılı dönem sonu sınavlarının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin Avrupa, Balkanlar, Azerbaycan, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Orta Asya programları için 28 ülkede 48 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavlara 3 bin 117 öğrenci katıldı.

Üniversitenin 3 oturumda düzenlediği sınavlara başta Türkiye'nin bu ülkelerdeki büyükelçilikleri ve konsoloslukları olmak üzere devlet kurum ve kuruluşları da destek sağladı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Kuzey Amerika Azerbaycan Orta Doğu Balkanlar Güncel Haberler

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