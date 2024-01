AÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, AA'nın 2023'e damga vuran fotoğraflarını oyladı

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait "Yılın Kareleri" fotoğraf oylamasına katıldı.

Ünüvar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Spor" kategorisinde Sergei Gapon'un "Sahada isyan" fotoğrafını seçen Ünüvar, "Haber"de Murat Kula'nın "Filistin'e destek", "Çevre-Yaşam"da Osmancan Gürdoğan'ın "Zamanın donduğu an", "Deprem: Umut" kategorisinde ise Halil Fidan'ın "İçimdeki çocuk" fotoğraflarına oy verdi.

" Gazze : Kanıt" kategorisinde oylama yapmanın içinden gelmediğini ifade eden Ünüvar, "Gazze ile ilgili bir seçim yapma durumunda kaldığım için insan olarak bir üzüntü duyuyorum. Evini, annesini, yurdunu kaybetmiş insanlarla ilgili fotoğraf karelerinin önümüze düşmesine vesile olduğu için İsrail'i kınıyorum. Gazze'deki vahşetin bir an evvel sona ermesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ünüvar, "AA'nın bu oylaması hem geçmişi hatırlamada hem de yaşananları unutmama adına çok büyük tarihe kayıt niteliği taşımakta. Çekilen fotoğrafların kalitesi ve yakalanan anların anlattığı anlamlı ve yoğun ifadeler bizim için çok değerli." dedi.

Organizasyonda emeği geçen AA çalışanları ve değerli yöneticilerini bu anlamlı projeden dolayı kutlayan Ünüvar, şunları kaydetti:

"Değerli AA çalışanları, her geçen gün haber değeri yüksek nitelikli haberler yaparak doğruları, bizim önümüze kanıt niteliği taşıyan ve hakikatleri barındıran unsurları önümüze sunuyorlar. Öncelikle AA'yı bu açıdan kutluyorum. Başarılarıyla gurur duyduğumuzu da ifade ediyorum. Her yılın sonunda yılın fotoğraflarını bir seçki olarak önümüze sunuyor. Bu sene de AA'nın başarılı foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları 5 farklı kategoride değerlendirdik. Ben her birini çok beğendiğimi ve bazılarını seçmekte zorlandığımı ifade etmeliyim."