ATO'nun Depremzedelere Konut Yapımı İçin Başlattığı Kampanyaya Bağışlanan Eserlerden Oluşan Sergi Açıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO’nun deprem bölgesine kalıcı 100 konut yapmak için yaptığı bağış sergisinin açılışında konuştu. Baran, “Buradan elde edilecek gelirin tamamı Ankara Ticaret Odası’nın konut kampanyasına destek vermek amacıyla kullanılacak. Böyle bir felaketin benzerinin yaşanmamasını diliyorum. İş dünyası ve sanat dünyamızı aynı amaç altında kenetlenmesi ve bundan sonra atılacak adımların, yapılacak konutların sağlamlığını gösteriyor bize de” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) deprem bölgesine kalıcı 100 konut yapmak için düzenlediği bağış kampanyasına katılan sanatçıların eserlerinden oluşan serginin açılışını yaptı. Baran, "Buradan elde edilecek gelirin tamamı Ankara Ticaret Odası'nın konut kampanyasına destek vermek amacıyla kullanılacak. Böyle bir felaketin benzerinin yaşanmamasını diliyorum. İş dünyası ve sanat dünyamızı aynı amaç altında kenetlenmesi ve bundan sonra atılacak adımların, yapılacak konutların sağlamlığını gösteriyor bize de" dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO), deprem bölgesine 100 kalıcı konut yapmak üzere başlattığı "Ayın Yıldızıyım" temalı bağış çağrısına ATO Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi organizasyonuyla katılan Ankaralı sanatçılar eserleri ile destek veriyor. Sanatçıların eserlerinden oluşan sergi, bugün Ankara CerModern'de açıldı. Serginin açılışını yapan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, şunları söyledi:

"6 Şubat'tan bu yana çok zor bir süreci götürmeye çalışıyoruz. Ülkemizin bugüne kadar yaşamadığı bir süreç var. Sayın cumhurbaşkanımızın söylediği gibi yüzyılın felaketi ile karşı karşıyayız. Büyük bir sıkıntı ile karşı karşıyayız. 6 Şubat'tan bu yana Ankara Ticaret Odası, yönetimi, meslek komiteleri ve meclis üyeleri ile harekete geçti. O günden bu yana imkanlarımızı zorlayarak elimizden gelen gayretle bir eylemin içindeyiz. Herhalde 100'e yakın tır gönderdik. Gıda malzemelerini gönderdik. Bölgenin ihtiyacı olan her şeyi arkadaşlarımızın destekleriyle gönderdik. Malatya'ya inanılmaz keyifli bir çadır yaptık. 650 kişinin içinde barındığı, içinde her türlü ihtiyacın olduğu bir çadır yaptık. İskenderun'a 96 tane prefabrik konut inşa ettik. İçinde çocukların barınacağı, oynayacakları oyun alanları da dahil. Geçen hafta bölgede hiç olmayan bir şeyi yaparak oraya ressamları gönderdik. Boyaları, ustalarımızı gönderdik. İnanılmaz bir desen verdik oradaki 96 prefabrik konutumuza. Rengarenk bir hale geldi. Bir fark olsun istedik insanların yüzünü güldürme adına. 59 No'lu Meslek Komitemiz önemli bir işe imza attı. Gerçekten çok kıymetli. Sanat ve ticareti bir araya getirdiler. Adına da "100+59" dediler. 59 komitemizin sayısından geliyor.

"BURADAN ELDE EDİLECEK GELİRİN TAMAMI ANKARA TİCARET ODASI'NIN KONUT KAMPANYASINA DESTEK VERMEK AMACIYLA KULLANILACAK"

Ankara Ticaret Odası, 100 tane kalıcı konutla ilgili harekete geçti. Biz, yaptığımız bütün yardımlar bir yana asıl yardımın orada yapılacak olan kalıcı konutlardan olacağını düşünüyorum. Oradaki insanların buraya gelmesine çok taraf değilim. Şunun için söylüyorum; elbette başımızın üzerinde yerleri var. Ben, oradaki ticaretin çarklarının durmasını istemiyorum. Orada ticaret devam etmeli. Üretim devam etmeli. İhracat devam etmeli. Oradaki ticari hayatı ayağa kaldırmalıyız. Bunun da yolu oradaki insanların barınmasının önündeki engelleri kaldırmamız lazım. Bu yüzden kalıcı konut işinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Ankara Ticaret Odası olarak böyle bir organizasyona başladık. Buna destek vermek amacıyla 59 No'lu Komitemiz'in yürütücülüğünde Tüm Sanat Galeriler Derneği ile beraber Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği, Sanatçı Kadınlar Derneği paydaşlığı ile gerçekleştirilen bu projede sanatçılarımız bağışladıkları, bugün sergilenmeye başlanan bu resimler, ayın 29'unda odamızda satışa sunulacak. Çok teşekkür ediyorum. Sanatçılarımızın duygularından, bilgi birikimlerinden, yeteneklerinden, hepsinden önemlisi sanatçılarımızın yüreklerini ortaya koyarak ürettikleri bu kıymetli eserlerin değerlerini bilenler tarafından çok ulvi bir amaçla alınacak ayın 29'unda. Buradan elde edilecek gelirin tamamı Ankara Ticaret Odası'nın konut kampanyasına destek vermek amacıyla kullanılacak. Böyle bir felaketin benzerinin yaşanmamasını diliyorum. İş dünyası ve sanat dünyamızı aynı amaç altında kenetlenmesi ve bundan sonra atılacak adımların, yapılacak konutların sağlamlığını gösteriyor bize de. Biz, konut kampanyasına başlarken buraya destek verecek herkesin adının bir kitabede yaşatılacağının da söylemiştik. Depremzede vatandaşlarımızın hayatını bir nebze olsun rahatlatacak bu eserleri ortaya koyan sanatçılarımızın isimleri yaşatacağımız kitabenin en üstünde olmasını da arzu ediyorum. Bu önemli organizasyona da öncülük eden 59 No'lu Komitemiz başta olmak üzere komitemizin başkanına, üyelerine, Tüm Sanat Galerileri Derneği'ne, Birleşmiş Ressamlar Heykeltıraşlar Derneği'ne, Sanatçı Kadınlar Derneği'ne, RC Galeri ve Sessiz Müzayede web sitesine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Serginin müzayedesi 29 Nisan'da Ankara Ticaret Odası'nda yapılacak.