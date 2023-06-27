ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Kurban Bayramı Mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı mesajında, 'İş dünyası olarak, bu güçlü duygularımızı ticarete, yatırıma, istihdama aktararak istikbalimiz için gelecek nesillerimize daha güzel bayramlar sağlama hedefiyle çalışıyoruz. Bu mübarek günlerin hayırlar getirmesini ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını niyaz ediyor, tüm İslam aleminin ve milletimizin bayramını kutluyorum' dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Kurban Bayramı mesajında, "İş dünyası olarak, bu güçlü duygularımızı ticarete, yatırıma, istihdama aktararak istikbalimiz için gelecek nesillerimize daha güzel bayramlar sağlama hedefiyle çalışıyoruz. Bu mübarek günlerin hayırlar getirmesini ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını niyaz ediyor, tüm İslam aleminin ve milletimizin bayramını kutluyorum" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yarın başlayacak Kurban Bayramı dolayısıyla bugün bir kutlama mesajı yayınladı. Baran, mesajında şunları kaydetti:

"Dünya olarak Covid-19 salgını, ardından Rusya-Ukrayna savaşı ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri, kuraklık, su sorunu gibi ciddi sorunlarla mücadele halindeyken ülkemiz, yüzyılın felaketi depremi yaşadı. Bu zor günlerde, en büyük gücümüzün kardeşlik ve dayanışma duygularımız olduğunu bir kez daha idrak ettik. Manevi dünyamızı zenginleştiren bayramlar; birlik, beraberlik ve dayanışmamızı artırarak milletçe güçlükleri, zorlukları aşacak, hedeflerimize ulaştıracak bağımızın daha da kuvvetlenmesine vesile oluyor. İş dünyası olarak, bu güçlü duygularımızı ticarete, yatırıma, istihdama aktararak istikbalimiz için gelecek nesillerimize daha güzel bayramlar sağlama hedefiyle çalışıyoruz. Bu mübarek günlerin hayırlar getirmesini ve kurbanlarımızın kurtuluşa vesile olmasını niyaz ediyor, tüm İslam aleminin ve milletimizin bayramını kutluyorum."