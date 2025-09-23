ATM'den Bırakılan 20 Bin Lira Hırsızlıkla Alındı

AVCILAR'da iki arkadaşıyla birlikte ev kirasını ödemek için Atm'ye giden Ali Sevim, para haznesine 20 bin 800 lirayı koyduktan sonra onay tuşuna basmadan ayrıldı. Bir süre sonra ödemeyi iade eden Atm'nin uyarı sesini duyan yoldan geçen bir kişi parayı hazneden alarak oradan uzaklaştı. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinden çıkan üç arkadaş, Atm'den Ali Sevim'in 21 bin liralık kirasını ödemek istedi. Parayı hazneye koyan Şerif Yalçın, son olarak onay tuşuna basmadan arkadaşları ile oradan ayrıldı. Üç arkadaş oradan uzaklaştıktan bir süre sonra ödemeyi geri iade eden Atm'den uyarı sesi çıkardı. Bu sesi duyarak Atm'ye yönelen kişi, parayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'EV SAHİBİ İKİ HAFTA SÜRE VERDİ'

Kirasını ev sahibine ulaştıramayan Ali Sevim, "Çaresiz ödeyeceğiz. Ev sahibinden zaman istedik. İki hafta süre verdi. Para bulursak ödeyeceğiz" dedi. Parayı yatırdığı sırada yanında bulunan Şerif Yalçın ise, " Atm'ye 21 bin lirayı atırdık. Bize 200 lirayı geri verdi. Son olarak onaylama tuşu kalmıştı. ATM öterken biz uzaklaştık. Arkamızdan biri geliyor parayı alıp gidiyor. Elimizde iki ayrı kamera kaydı var. Bu arkadaşımız mağdur. Gerekli yerlere başvurduk. Polise başvurduk. Bu hırsızlıktır. Bunu götürüp polise verebilir" dedi.

Avcılar'da sosyal medya üzerinden parayı alan kişiye ulaşmaya çalışan üç arkadaştan biri bu kişiyi dün teşhis ederek durdurdu. Durumu anlatıp parayı isteyen Şerif Yalçın'dan kısa süre isteyen bu kişinin, aldığı parayı teslim edeceğini söylediği öğrenildi.