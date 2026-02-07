Haberler

ATM'de bulduğu 4 bin 900 TL'yi polise teslim etti

Amasya'da İsa Akyüz, ATM'de bulduğu 4 bin 900 TL'yi polise teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Durumu fark eden Akyüz, para sahibi bulunması için gerekli adımları attı.

AMASYA'da İsa Akyüz (51), ATM'de unutulan 4 bin 900 TL'yi sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

Olay, öğle saatlerinde Dere Mahallesi Ziya Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Para yatırmak için ATM'ye gelen İsa Akyüz, para haznesinde unutulan 4 bin 900 TL olduğunu fark etti. Parayı alan Akyüz, durumu bulvar üzerinde görev yapan trafik polisine bildirdi. Trafik polisinin anonsla ekip talep etmesi üzerine gelen ekipler, parayı tutanakla teslim aldı. Polis ekipleri, duyarlılığından dolayı Akyüz'e teşekkür etti.

İsa Akyüz, "Para yatırmak için gittiğimde ATM'de bir miktar para çıktı. Paranın kimin olduğunu bilmediğim için yolda gördüğüm trafik komiserinin yanına gittim. Komiser de anons edip ekip istedi. Ben de tutanak karşılığı bulduğum parayı ekiplere teslim ettim" dedi.

