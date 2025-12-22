Haberler

Çankırı'da ATM'de Unutulan 5 Bin TL Zabıta Aracılığıyla Sahibine Teslim Edildi

Çankırı'da yoğurtma zamanı ATM'de unutulan 5 bin TL, Sefanur Genç tarafından bulunarak zabıta aracılığıyla sahibine ulaştırıldı. Para, eşi ve çocuğunun ilaç masrafları için çekilmişti.

ÇANKIRI'da ATM'de unutulan ve Sefanur Genç tarafından bulunan 5 bin TL, zabıta aracılığıyla sahibine teslim edildi.

Kentte yaşayan Afganistan uyruklu Mojteba Siret, dün Aksu Mahallesi'ndeki bir ATM'den para çekmek için işlem yaptı. Ancak Siret, işlem sonrası kartı alıp ayrıldı. Ardından ATM'ye gelen Sefanur Genç, burada 5 bin lira olduğunu gördü. Genç, ATM'deki parayı alarak zabıtaya teslim etti. Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede, paranın Mojteba Siret'e ait olduğu tespit edildi. İnşaat işçisi olduğu belirlenen Siret'in parayı eşi ve çocuğunun ilaç masrafları için çektiği öğrenildi. Para, zabıta tarafından tutanakla sahibine teslim edildi.

'ALLAH RAZI OLSUN'

Siret, kartını aldıktan sonra bir süre beklediğini ancak ATM'nin parayı vermediğini, daha sonra hesabından paranın çekildiğine dair bildirim aldığını söyledi. Geri döndüğünde başka kişilerin olduğunu ve hafta sonu olması nedeni ile evine döndüğünü söyleyen Siret, "Parayı bulan kişiye çok teşekkür ediyorum. Afganistan olsaydı vallahi bulamazdık. Allah razı olsun. Yaşasın Türkiye" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
