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Atılım Kılınç, devlet desteğiyle 76 dönümlük ceviz bahçesi ve işleme tesisi kurdu

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Atılım Kılınç, devlet desteğiyle 76 dönümlük ceviz bahçesi ve işleme tesisi kurdu
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Atılım Kılınç, Niğde'nin Bor ilçesinde devlet kredisiyle 76 dönümlük ceviz bahçesi kurdu ve 2024'te hibe destekli işleme tesisi açtı. Tesisinde geçen yıl 25 ton ceviz işleyen Kılınç, ürününü çevre illere toptan satıyor; hasatta ortalama 20 kişi istihdam ediliyor.

Niğdeli girişimci 48 yaşındaki Atılım Kılınç, devlet destekleriyle hem babasının ceviz bahçesi kurma hayalini gerçekleştirdi hem de işleme tesisi kurarak işlerini büyüttü.

Daha önce Mersin'de tekstil işiyle uğraşan Kılınç, babasının hayali olan ceviz bahçesini kurmak için 2009'da Orman Genel Müdürlüğünün özel ağaçlandırma kapsamında sağladığı kredi desteğinden yararlanarak Bor ilçesine bağlı Bereket köyünde 76 dönümlük alanda ceviz yetiştiriciliğine başladı.

Zamanla bahçesinin rekoltesini artıran Kılınç, 2024'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan faydalanarak ceviz bahçesinin yanında işleme tesisi kurdu.

Tesisinde geçen yıl 25 ton ceviz işleyen Kılınç, üretim kapasitesini artırarak cevizlerini Türkiye'nin farklı bölgelerine ulaştırmayı hedefliyor.

"Ceviz bahçesini kurma fikri biraz baba sevdası"

Girişimci Atılım Kılınç, AA muhabirine, ceviz yetiştiriciliğine başladığı dönemde tekstil sektöründeki işini sürdürdüğünü belirtti.

Orman Genel Müdürlüğünün 2009'da faizsiz kredi desteğinden faydalanarak Niğde'de satın aldıkları araziye ceviz fidanı diktiklerini anlatan Kılınç, şöyle konuştu:

"Bahçedeki fidanlar 5-6 yaşına geldikten sonra 2016'da Mersin'deki tekstil hayatımı noktaladım ve Niğde'ye taşınıp bu bahçenin işletmesini tamamen ele aldım. Bahçemizde 8'e 8 dikim aralığında Chandler'dan (meyvesi iri, açık renkli ve ticari değeri yüksek ceviz türü) ve tozlayıcısı Franquette'dan (cevizinin tozlanmasına yardımcı olmak amacıyla bahçeye dikilen tozlayıcı çeşittir) oluşan toplam 1250 ağaç var. 2016'da buraya geldikten sonra bahçemiz iyice verime yatmaya başlamıştı. Aşağı yukarı 25 ton kuru kabuklu ceviz almaya başladığımızda ceviz işleme tesisine ihtiyacımız oldu. 2024'te Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan faydalanarak cevizimizi soymadan kurutma aşamasına kadarki bütün ekipmanlarını destekle aldık."

Hasat döneminde 20 kişi istihdam ediliyor

Kılınç, cevizin hasat sonrası tüm işlemlerinin hibe desteğiyle kurduğu işletmede gerçekleştirildiğini ifade etti.

Hasat ettikleri cevizi çevre illere gönderdiklerini anlatan Kılınç, "Çuvallama ve paketleme aşamasından sonra Mersin, Adana, Kayseri ve Aksaray gibi çevre illere toptan satışını gerçekleştiriyoruz. Şu anda işletmemizde kadrolu bir personelimiz var. Hasat dönemimiz yaklaşık 15-20 gün sürüyor. Bu dönemde ortalama 20 kişiyi istihdam ediyoruz. Allah nasip ederse, rekoltemiz arttıkça bu çalıştıracağımız kişi sayısı artacak. Cevizin işlenmesiyle ilgili birtakım projelerimizi de hayata geçirdikten sonra daha çok kişiyi istihdam etme gibi bir hayalimiz var." diye konuştu.

Kaynak: AA
Haberler.com
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