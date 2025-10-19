Atıklardan elde edilen enerji Ankara'da "yaban mersini" yetişmesini sağladı

Ankara'da çöplerin bertaraf edildiği tesiste, katı atıktan elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan ısıyla, yaban mersini üretimi gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Hareketi", Türkiye'nin çevre politikalarında dönüşümü de beraberinde getirdi.

Bu kapsamda dikkati çeken uygulamalardan biri Ankara'daki Mamak Katı Atık Entegre Tesisi'nde yürütülüyor.

Bir dönem çöp depolama alanı olarak kullanılan tesiste, atıklar enerjiye, bu enerji de tarımsal üretime dönüşüyor.

Tesiste çöpten elde edilen elektrik üretimi sırasında açığa çıkan atık ısı, seralarda değerlendiriliyor. Bu ısı seralarda, patates tohumu, domates, çilek ve salatalık üretiminde kullanılıyor. Bu sahada yapılan tarımsal üretime, son dönemin gözde meyvesi yaban mersini de eklendi. Böylece, daha çok Karadeniz gibi nemli ve yüksek bölgelerde yetişen yaban mersini, Ankara'da da yetiştirilmiş olacak.

Tesiste, 32 dönümlük alanda, özel izolasyon membranı ile kaplanmış yüzey üzerine yerleştirilen 16 bin saksıda yaban mersini yetiştirilmeye başlandı.

Burada, tam verim yılına ulaşıldığında yıllık 60 tonluk üretim öngörülüyor. Böylece, bu çevre projesiyle aynı zamanda yüksek ekonomik katma değer de oluşturulacak.

ITC Katı Atık Yönetimi İş Geliştirme Direktörü ve Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği Başkanı Ali Rıza Öner, projenin, Türkiye'nin döngüsel ekonomi vizyonuna katkı sağlayacağını bildirdi.

Mamak sahasının, döngüsel ekonominin nasıl yapılacağının en güzel örneği olduğuna işaret eden Öner, "Bu tarımsal faaliyetle çöp enerjiye, enerji üretime, üretim yeniden topluma dönüyor. Tesis, aynı zamanda kent tarımı, karbon nötr üretimi ve yerli tohum geliştirme konusunda Türkiye için örnek bir model oluşturuyor. Proje, tüm büyükşehirler için yeni nesil tarım ekonomisinin yol haritası niteliğini taşıyor." dedi.