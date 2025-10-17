Ateşkes Sonrasında Gazze'deki Yıkım: '1 Milyon Yıl Gerideyiz'

Gazze'de varılan ateşkesin ardından güneydeki Han Yunus kentinde yıkılan evine dönen Fas asıllı Mecide el-Yakubi (40), gördüğü manzarayı "teknoloji çağında bizi 1 milyon yıl geriye döndürdüler, taş devri insanı bile bizim gördüklerimizi görmemiştir" cümlesiyle betimledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşaması 10 Ekim'de yürürlüğe girdi ve İsrail ordusunun "Sarı Hat" bölgesine çekilmesiyle Filistinliler, bölgelerine dönerken evlerinin yerinde sadece enkaz buluyor.

Akan kan ateşkesle şimdilik dursa da Filistinlilerin çilesi, İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'de enkazda devam ediyor.

Yakubi ve ailesi de bu sorunu yaşayan Gazzelilerden. Han Yunus'un El-Ketibe bölgesindeki evinin enkazında dolaşan ve yaşama dair en ufak bir emare arayan Yakubi, çaresizlik içinde "bu enkazın içinde nasıl yaşayacağız" diye sordu.

Enkaza dönen evler ve hayatlar

Faslı olan ve 2007'de bir Filistinliyle evlenip Gazze'ye yerleşen Yakubi, o zamandan beri Gazze'ye yönelik tüm saldırıları yaşadı.

Ekim 2023'te başlayan saldırılarda Gazze'den çıkmak istedi. Aile birleşimi için Fransa'daki ailesiyle de irtibata geçti ve bir avukat tutuldu ancak sınır kapısından geçiş için istenen 6 bin doları karşılayamadığı için bunu yapamadı.

Yakubi, ateşkes ve İsrail ordusu geri çekilmiş olsa da asıl büyük mücadelenin bundan sonra başladığını şu sözlerle anlattı:

"Ben buraya gelirken sanki kıyamet sahnelerini görmüş gibi oldum. Eve geldik, neleri onarabiliriz, yaşama tutunacak bir dal bulur muyuz diye baktık ama burada hayat yok. Bu molozların ve enkaz yığınlarının arasında nasıl yaşayacağız. Tavan çökmüş, duvarlar yıkılmış, bir şişe su içecek olsan nereden getireceksin.

Savaşın bitmesini ve herkesin evine dönmesini istiyorduk. Eve döndük ama onarmak istesek bile onarılacak bir şey kalmadığını gördük. Gazze'nin tamamı yıkılmış durumda. Biz köklü ve hızlı bir çözüm istiyoruz. Bu yıkım böyle kalacak olursa psikolojimiz de yıkılır."

"Taş devri insanının durumu Gazzelilerden hallice"

Yakubi, İsrail'in 2 yıl boyunca Gazze'ye uyguladığı soykırımla şiddetin en ağırıyla ve açlığın en büyüğüyle imtihan edildiklerini ifade etti.

Yakubi, "Bize insanlığımızı kaybettirdiler. Çünkü gördüğümüz şiddet hayvana bile uygulanmayacak bir şiddetti. Teknoloji, gelişim ve yapay zeka çağında bizi 1 milyon yıl geriye götürdüler. Taş devri insanı bile bizim gördüklerimizi görmemiştir." diyerek şiddetin onları getirdiği noktayı dillendirdi.

Mecide el-Yakubi, Gazze'de yaşadıkları açlığı ise "Ben ömrüm boyunca açlık görmemiştim (ama bu savaşta gördüm). İçinden kurtlar çıkan unla yapılmış ekmek yedim, bunu ölmemek için yaptım. Kurtlanmış pirinç, son kullanım tarihi geçmiş konserveler yedim. Cilt sorunları yaşadım. Sürekli olarak bağırsak enfeksiyonları geçirdik. Küçücük bir ekmeği 6 parçaya böldük." diyerek anlattı.