Üye Girişi
Haberler

Atatürk Üniversitesi Rektörü, AA'nın 2023'e damga vuran fotoğraflarını oyladı

Güncelleme:
Abone Ol

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı. Çomaklı, 5 kategorideki 147 fotoğraf arasından seçim yaparak, deprem ve Gazze olaylarına odaklanan fotoğraflara da oy verdi. Oylamanın ardından Çomaklı, fotoğraf sanatını takip ettiğini ve her fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu belirtti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraf karelerini oyladı.

Çomaklı, makamında, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, 5 kategorideki 147 fotoğraf arasından oylama yaptı.

Bu yıla özel Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan " Deprem : Umut" seçkisinden Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için" isimli fotoğrafını seçen Çomaklı, İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze : Kanıt" seçkisinden de Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafına oy verdi.

Çomaklı, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında", "Spor" kategorisinde ise Sergei Gapon'un "Sahada İsyan" adlı fotoğrafını tercih etti.

Oylamanın ardından Çomaklı, her fotoğrafın birbirinden güzel olduğunu, her yıl düzenlenen fotoğraf oylamasını beğenerek takip ettiğini söyledi.

Fotoğrafları oylamada zorlandığını ifade eden Çomaklı, "Bizlere yaşadığımız yılı yeniden hafıza olarak tarama imkanı veriyor. Fotoğraf sanatını yakından incelemiş oluyoruz. Bu vesileyle geçtiğimiz günleri yeniden yaşadık." dedi.

Bu yıla özel olarak açılan "Deprem" ve "Gazze" kategorilerini farkındalık oluşturması açısından önemli bulan Çomaklı, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı hala yüreğimizde taze. Ayrıca fotoğraflar, Gazze'de yaşanan soykırımın da gündemden düşmemesi ve insanların tepkilerini göstermeleri açısından yaşanan zulmü gözler önüne seriyor. Çevre-Yaşam, Haber ve Spor kategorilerinde de birbirinden seçkin eserler yer alıyor. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızla İsrail zulmünde şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bizlere dünyanın her yerinden haber akışı sağlayan Anadolu Ajansına teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Atatürk Üniversitesi Ömer Çomaklı Deprem Gazze Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? 16 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? 2024 NETFLİX ÜCRETLERİ! Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix paket fiyatları kaç TL? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı gündemi nedir? Halk TV konuğu Lube Ayar kimdir? Lube Ayar kaç yaşında, nereli? Lube Ayar biyografisi! Resmi Gazete atama kararları! 16 Ocak Resmi Gazete kararları neler? 2431 Sayılı Resmî Gazete düzenlemeleri!
title