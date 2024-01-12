Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bilgehan Erkut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Erkut, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'da Şimşekli Gece", "Spor" kategorisinde ise David Alvaro'nun " Gazze'ye destek" fotoğrafını seçti.

Bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "116 saat sonra kurtarılan can" karesine oy veren Erkut, "Gazze: Kanıt" kategorisindeyse tercihini Ali Jadallah'ın "Çaba" fotoğrafından yana kullandı.

Oylama sonrası AA muhabirine açıklama yapan Erkut, "Yılın Kareleri" oylamasında "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerinin eklenmesinin çok önemli olduğunu belirterek, asırlık çınar Anadolu Ajansı'nın çok güzel bir çalışmaya imza attığını söyledi.

Fotoğrafları seçerken hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadığını belirten Erkut, "Fotoğraf karelerinin hepsi bir birinden anlamlı, kıymetli ve çok güzel. Emeği geçen AA foto muhabiri ve muhabirleri kutlarız. Milli ajansımız, gözbebeğimiz, Anadolu Ajansı'nın gurur verici çalışmalarını yakından takip ediyoruz." dedi.