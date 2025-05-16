Atatürk'ün Emanetleri Bisikletle Samsun'a Ulaştırıldı

Atatürk'ün Emanetleri Bisikletle Samsun'a Ulaştırıldı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu'nun yürüttüğü projede, Selanik'ten alınan toprak ve Türk bayrağı, bisikletçiler tarafından Amasya'dan Samsun'a taşındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde, Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu tarafından yürütülen " Selanik'ten Samsun'a Atatürk'ün Evinden Toprak ve Bayrak Getirilmesi" projesi kapsamında bisikletliler, Amasya sınırından aldıkları emanetleri, Samsun'un Havza ilçesine ulaştırdı.

Selanik'ten 7 Mayıs'ta başlayan, Atatürk'ün doğduğu evden alınan toprak ile Türk bayrağının gençlerin ellerinde taşındığı 1350 kilometrelik yolculukta Amasyalı sporcular, Amasya-Samsun etabını tamamlayarak Havza'ya ulaştı.

Havza'da düzenlenen bayrak ve toprak teslim töreninde Kaymakam Mustafa Ayvat, emanetleri Samsunlu sporculara teslim etti.

Bayrak ve toprağı alan sporcular, Havza'dan Samsun'a 94 kilometre pedal çevirerek emanetleri kente ulaştıracak.

Selanik'ten getirilen bayrak ve toprak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya teslim edilecek.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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