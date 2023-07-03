Atakum Belediyesi 'Sen de Kurbanını Paylaş' Kampanyasıyla İhtiyaç Sahibi Ailelere Kurban Eti Dağıttı

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin dayanışma çağrısının ardından başlatılan 'Sen de Kurbanını Paylaş' kampanyası ile kentte, başta depremzedeler olmak üzere ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti ulaştırıldı.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin dayanışma çağrısının ardından başlatılan "Sen de Kurbanını Paylaş" kampanyası ile kentte, başta depremzedeler olmak üzere ihtiyaç sahibi 500 aileye kurban eti ulaştırıldı.

Atakum Belediyesi'nin Kurban Bayramı öncesi yaptığı dayanışma çağrısı hayırseverleri harekete geçirdi. "Sen de Kurbanını Paylaş" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında yaklaşık 300 hayırsever, Atakum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne başvurdu. Bağış yapmak isteyen fakat aracı olmayan vatandaşlar için belediyeden özel araç tahsis edildi.

Bağışlar, belediye ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi (PAYMER) ile Gıda Bankası'nda toplandı. Kurban Bayramı boyunca nöbet tutan görevliler, başta depremzede aileler olmak üzere 500 haneye kurban eti dağıttı.

Çalışma hakkında bilgi veren Başkan Deveci, şunları kaydetti:

"Bayramlar, birlik ve dayanışma duygusu hepimizi sardığında anlamlı olur demiştik. Belediye olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda olduğu gibi 'Sen de Kurbanını Paylaş' kampanyasında da komşuluk hukukunu temel aldık. Hayırsever vatandaşlarımızla örnek bir dayanışma sergilendi. Ülke olarak geçirilen zorlu süreçte, bu muazzam dayanışmanın ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşması son derece anlamlı ve mutluluk verici. Bu anlamlı destek için tüm komşularımıza teşekkür ederiz. Dayanışmamızı ve iyiliği, paylaşarak büyütmeye devam edeceğiz."