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ATA Parti'den Suriye Açıklaması: Teröristler Yok Edilmeli

ATA Parti'den Suriye Açıklaması: Teröristler Yok Edilmeli
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ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada teröristlerin yok edilmesi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin, "Teröristler yok edilmeli, PKK/PYD kukla devleti ortadan kaldırılmalı. Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanmalıdır" dedi.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Suriye'de yaşanan son olaylarla ilgili olarak sosyal medya hesabından  açıklamalarda bulundu. Zeybek şunları söyledi:

"HTŞ dedikleri bildiğin dinci teröristler. İŞİT eklemeleri ile büyümüş, adına şimdilerde Suriye Milli Ordusu denilen ÖSO ile birlikte, Suriye Ordusunun İsrail'in karşısında konuşlanmasından yararlanarak Halep'e saldırdı. AKP'nin eski Dış İşleri Bakanı Davudoğlu bu Nusra'cıları açıkça savunmuştu. AKP'nin Türk ulusunun sırtından besleyip büyüttüğü ÖSO'nın Suriye'ye saldırması sonucunda ABD güneyimizde PKK/PYD kukla devletini kurdu. Şimdi HTŞ denilen terör örgütünün saldırılarının da sonunda PKK/PYD kukla devletine yarayacağı apaçık ortada.

"Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanmalıdır"

Türkiye'yi yönetenler, BOP'un oyuncusu olmaktan kurtuldularsa önlerinde büyük bir sınav olduğunu görmelidirler. Yapılması gereken, Türkiye, İran, Rusya, Suriye ortak toplantısıyla duruma el koymaktır. Teröristler yok edilmeli, PKK/PYD kukla devleti ortadan kaldırılmalı, Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanmalıdır. Böylece BOP'çuların oyunu bozulmalı, sığınmacı denilen yerleştirmeciler gecikmeden geldikleri yere gönderilmelidir.

Suriye yükünden kurtulan Türkiye en düşük aylığı da, en düşük emekli aylığını da 50 bin lira yapabilir. Üstelik para basmadan. Enflasyon'a yol açmadan. Bir de yolsuzluklar ile savurganlıklar ortadan kalkarsa, yeniden tarıma, sanayiye destek verilir, en düşük aylık ile emekli aylığı geçim düzeyinde olur. Görelim bakalım, iktidar hala BOP'çu mu?"

Kaynak: ANKA / Güncel
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