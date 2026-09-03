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Asya-Pasifik Medya Forumu Shenzhen'de Başlıyor

Asya-Pasifik Medya Forumu Shenzhen'de Başlıyor
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Asya-Pasifik Medya Forumu, 'Asya-Pasifik Topluluğu İçin Ortak Refaha Giden Yolun İnşası: Medya Uzlaşısı ve Eylemi' temasıyla Shenzhen'de başlayacak. Katılımcılar, Guangzhou, Foshan, Dongguan, Shenzhen, Zhuhai ve Zhongshan'ı ziyaret etti. 2026 APEC 'Çin Yılı' kapsamında 300 etkinlik planlanırken, 33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı kasımda Shenzhen'de yapılacak. Çin, bu toplantıya üçüncü kez ev sahipliği yapacak.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Asya-Pasifik Medya Forumu, cumartesi günü ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde başlayacak.

"Asya-Pasifik Topluluğu İçin Ortak Refaha Giden Yolun İnşası: Medya Uzlaşısı ve Eylemi" temasıyla düzenlenecek forumda birçok sonucun açıklanması bekleniyor.

Forumun katılımcıları, etkinlik öncesinde Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'nun yanı sıra eyaletin Foshan, Dongguan, Shenzhen, Zhuhai ve Zhongshan gibi kentlerine ziyaretler düzenliyor.

2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) "Çin Yılı" çerçevesinde Çin'in çeşitli kentlerinde yaklaşık 300 etkinlik düzenlenmesi planlanıyor.

33. APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı ise kasım ayında Shenzhen'de gerçekleştirilecek. 2001'de Shanghai'da, 2014'te ise başkent Beijing'de APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapan Çin, bu toplantıyı üçüncü kez düzenlemiş olacak.

Kaynak: Xinhua
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