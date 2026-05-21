İstanbul'da Aston Villa taraftarları şampiyonluğu kutladı

UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u mağlup ederek kupayı kazanan Aston Villa'nın taraftarları, maçın ardından Beyoğlu sokaklarında marşlar söyleyip meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı.

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa ile Alman temsilcisi Freiburg, Beşiktaş Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan Aston Villa, Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Final düdüğünün ardından stat çevresi başta olmak üzere Beyoğlu sokaklarında toplanan İngiliz taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Ellerinde Aston Villa bayrakları bulunan taraftarlar, marşlar söyleyerek kutlama yaptı. Bazı taraftarların meşale yaktığı ve davul eşliğinde eğlendikleri görüldü. Kutlamalar sırasında taraftarlar zaman zaman tezahüratlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Çok sayıda taraftarın cep telefonlarıyla kutlama anlarını kaydettiği görüldü.

Karşılaşma için İstanbul'a gelen taraftarlar, gün boyunca Beşiktaş ve Beyoğlu'ndaki kafe ile meydanlarda yoğunluk oluşturdu. Maçın sona ermesinin ardından kutlamalar gece saatlerine kadar sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
