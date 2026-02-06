MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerin yarattığı yıkımı gidermek ve eğitim hizmetlerini yeniden yapılandırmak amacıyla bölgede yürütülen faaliyetleri kapsayan 'Asrın Gayreti: Maarifin İyileştirici Gücü Raporu' yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Strateji Geliştirme Başkanlığı'nca hazırlanan raporda deprem bölgesine yönelik gerçekleştirilen yardım faaliyetlerine ilişkin genel bir çerçeve sunuluyor. 161 sayfa 13 bölümden oluşan raporda depremden doğrudan etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde merkez ve taşra teşkilatları tarafından gerçekleştirilen yardım faaliyetleri ayrıntılı biçimde ele alınıyor. Hazırlanan raporda, 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgede eğitim hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve öğrencilerin öğrenme süreçlerinin kesintisiz biçimde sürdürülmesi amacıyla gerçekleştirilen ayni yardımlar ve nakdi yardımlar başlıklar halinde analiz ediliyor.

Rapor; illere göre 'Eğitim Materyali, Eğitsel ve Psikososyal Destekler, Eğitim Programlarını Destekleyici Çalışmalar, Yer Değişikliği ve İlk Atama, Yapım ve Onarım Destekleri, Taşıma Hizmetlerine Yönelik Destekler, Beslenme Destekleri, Gıda Dışı İhtiyaçlara Yönelik Destekler, Teknolojik Materyal ve Altyapı Destekleri, Arama Kurtarma Çalışmaları; Gıda ve Beslenme Destekleri, Gıda Dışı İhtiyaca Yönelik Destekler, Barınma Destekleri, Eğitsel Çalışmalar ve Psikososyal Destek, Personel Görevlendirmeleri' başlıkları altında gerçekleştirilen faaliyetleri, nicel boyutları ve bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiriyor.

15 MİLYON 726 BİN 420 KİŞİYE ULAŞILDI

Rapora göre; bakanlık merkez teşkilatı tarafından yürütülen yardım faaliyetleri kapsamında toplam 15 milyon 726 bin 420 kişiye ulaşıldı. Bu süreçte sağlanan ayni ve nakdi yardımların toplam tutarı bugünün değeriyle yaklaşık 170 milyar TL olarak kaydedildi. Bakanlık taşra teşkilatları aracılığıyla gerçekleştirilen yardım faaliyetleri kapsamında ise 59 milyon 798 bin 717 kişiye destek sağlanarak ayni ve nakdi yardımların toplam tutarı günümüz değeriyle yaklaşık 14 milyar TL olarak kaydedildi. Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları tarafından gerçekleştirilen yardımlar birlikte değerlendirildiğinde bölgeye toplamda 75 milyon 525 bin 707 kişilik destek sağlandı. Ayni ve nakdi yardımların toplam tutarı bugünün değeriyle yaklaşık 185 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu veriler, afet sonrası dönemde eğitim odaklı yardım faaliyetlerinin hem kapsayıcılık hem de maddi açıdan son derece geniş bir ölçeğe ulaştığını ortaya koydu.

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketinden önce eğitim öğretim faaliyetleri 11 bin 567 okul, 119 bin 200 derslikte yürütülmekteyken deprem felaketi sonrasında 10 bin 272 okul, 109 bin 401 derslik hasarsız/az hasarlı, 1295 okul, 9 bin 799 derslik ise kullanılamaz hale geldi. Bu illerde yürütülen çalışmalar kapsamında günümüz değeriyle yaklaşık 72 milyar TL tutarında 915 proje ve 14 bin 202 dersliğin yapımı tamamlandı. Az hasarlı yaklaşık 85 bin dersliğin onarımı yapıldı, orta hasarlı 233 okul ve 2 bin 965 derslik güçlendirildi. Ayrıca halihazırda 655 okul, 8 bin 648 dersliğin yapımı ile orta hasarlı 70 okul, 2 bin 352 dersliğin güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Rapor, afet sonrası dönemde eğitim hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve öğrencilerle eğitim camiasının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen bu faaliyetlerin eğitim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasında önemli bir rol oynadığını ve kamu kaynaklarının koordineli ve etkin biçimde kullanıldığını ortaya koydu.

'YAŞADIĞIMIZ EN AĞIR SINAVLARDAN BİRİ'

Raporun takdim bölümünü kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'Asrın Felaketi' olarak hafızalara kazınan depremler, milletçe yaşadığımız en ağır sınavlardan biri olmuştur" ifadesini kullandı.

Büyük afetin yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlık tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden biri olarak milyonlarca vatandaşın hayatında derin izler bıraktığını vurgulayan Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Ancak bu zorlu süreç, aynı zamanda devlet ve millet dayanışmasının gücünü, birlik ve beraberlik ruhunun bütünlüğünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Depremin ilk anlarından itibaren devletin tüm imkanları seferber edilmiş, aziz milletimiz de gönülden ve karşılıksız bir dayanışma iradesiyle yaraları sarmak için omuz omuza vermiştir. Milletimizin gösterdiği bu yüksek feraset ve fedakarlık sayesinde insanlık tarihinin en büyük afetlerinden birinin altından daha da güçlenerek kalkmayı başardık. Yaşadığımız bu büyük felaketi, çıkardığımız dersler ve geleceğimize duyduğumuz güvenle daha güçlü bir yeniden yapılanma ve atılım sürecinin vesilesi haline getirdik. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreçte eğitim hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve evlatlarımızın güvenli ortamlarda eğitim öğretimlerine devam edebilmesini temin etmek, en temel önceliğimiz olmuştur. Bakanlığımız teşkilatlarının eş güdümüyle yürütülen çalışmalar kapsamında ayni ve nakdi yardımlar başta olmak zere çok yönlü destek mekanizmaları hayata geçirilmiş, eğitim sistemimizin yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alınmıştır."

Raporun depremden etkilenen illerde hayata geçirilen çalışmaların kayıt altına alınması, değerlendirilmesi ve politika süreçlerine rehberlik etmesi amacıyla hazırlandığını belirten Bakan Tekin, "Bu vesileyle milletimizin ve devletimizin omuz omuza vererek gerçekleştirdiği yardımlaşma ve yeniden yapılanma sürecinde yer alan tüm yardımseverlere, fedakarca görev yapan kamu çalışanlarımıza, bu süreci bir gönül işi olarak sahiplenen vatandaşlarımıza ve raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.