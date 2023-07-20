Elazığ'da tarım ve hayvancılık yapan çiftçiler, aşırı sıcaklar nedeniyle gece hasat yapmak zorunda kalıyor. Gündüz sıcaklığın 38 dereceyi bulduğu kentte, çiftçiler işlerini akşam saatlerinde devam ettiriyor. Gece çalışmalarıyla tarlalarını biçen çiftçiler, hasadı yapılıp arpaları taşıyor. Çiftçiler, sıcakların etkisini azalttığı gecelerde hummalı bir şekilde çalışıyor.

Aşırı sıcaklar çiftçilere gece mesai yaptırıyor

ELAZIĞ Türkiye'de tarım ve hayvancılık bakımından önemli yere sahip Elazığ'da çiftçiler, havaların aşırı sıcak olması nedeniyle gece hasat yapmak zorunda kalıyor.

Elazığ'da dünya hava sıcaklıklarının rekor kırması ve hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, tarlalarda hasada başlayan çiftçileri olumsuz etkiliyor. Gündüz sıcaklığın 38 dereceyi bulduğu kentte, günün ilk ışıklarıyla işe koyularak tarlalarını traktör ve biçerdöverlerle biçmeye başlayan çiftçiler, sıcaklığın artmasıyla işlerini akşam saatlerinde devam ettiriyor. Sıcakların yerini serin havaya bıraktığı gecelerde hummalı çalışma yapan çiftçiler, bir yandan biçerdöverlerle tarlarını biçerken, diğer yandan traktörlerle hasadı yapılan arpalar belirli alanlara taşınıyor.

"Ata mesleği olan çiftçiliğe devam ediyoruz"

Gündüz sıcakları nedeniyle hasada gece devam ettiklerini dile getiren çiftçilerden Salih Eren Bulut, " Bilgisayar programcılığı okudum. Ata mesleği olan çiftçiliğe devam ediyoruz. Hasada yaklaşık 15 gündür burada başladık ve bu hasat 45 gün sürüyor. Sabah ve gündüzleri haça sıcak olduğu için pek fazla çalışmıyoruz. Genellikle gece çalışmayı tercih ediyoruz. Gece de çalışmanın zorluğu oluyor" dedi.

Çiftçilikle uğraşan Hakkı Arslan ise "Hankendi ve Durupınar bölgesinde yaklaşık 15 gün önce hasat başladı. Havaların sıcak olmasından dolayı 2-3 saatlik bir molanın ardından akşamları hasadımıza devam ediyoruz. 7 gün 24 saat çalışmayı sürdürüyoruz. Sadece günün en sıcak saatlerinde 3 saatlik bir molanın ardından sabaha kadar hasadımız devam ediyor" şeklinde konuştu.