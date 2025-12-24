Haberler

ATO Başkanı Baran'dan Asgari Ücret Açıklaması: " Tüm Kesimler İçin Hayırlı ve Uğurlu Olmasını Diliyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak belirlenmesini değerlendirdi. Baran, artışın işçi ve işverenler için hayırlı olmasını diledi ve çalışanların yaşam standartlarının artırılması için ekonomik istikrarın önemine vurgu yaptı.

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, asgari ücretin yüzde 27 artışla, 28 bin 75 liraya yükseltilmesinin işçi ve işverenler için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, asgari ücretteki artışı değerlendirdi. Baran, şu görüşlere yer verdi:

"Milyonlarca çalışan için geçim ücreti, iş dünyamız için ise önemli bir maliyet unsuru olan asgari ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren net 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Tüm kesimler için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Brüt 33 bin 30 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 39 bin 553 TL düzeyinde.

Ekonomide uygulanan enflasyonla mücadele politikalarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi, fiyat dengelerinin güçlenmesi ve ekonomik istikrarın pekişmesiyle birlikte; çalışanların yaşam standartlarının kalıcı biçimde yükselmesini ve refahın toplumun tüm kesimlerine sürdürülebilir şekilde yansımasını temenni ediyorum. Bu süreçte, gelir vergisi dilimleri güncellenerek net ücretlerde artış sağlanması, işverenin yükünün azaltılması için de vergi ve prim desteklerinin güçlendirilmesi çalışanların refahını destekleyen, aynı zamanda üretim süreçlerini güçlü tutan adımlar olacaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani