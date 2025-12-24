ATO Başkanı Baran'dan Asgari Ücret Açıklaması: " Tüm Kesimler İçin Hayırlı ve Uğurlu Olmasını Diliyorum"

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, asgari ücretin yüzde 27 artışla, 28 bin 75 liraya yükseltilmesinin işçi ve işverenler için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, asgari ücretteki artışı değerlendirdi. Baran, şu görüşlere yer verdi:

"Milyonlarca çalışan için geçim ücreti, iş dünyamız için ise önemli bir maliyet unsuru olan asgari ücret 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren net 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Tüm kesimler için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Brüt 33 bin 30 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti ise 39 bin 553 TL düzeyinde.

Ekonomide uygulanan enflasyonla mücadele politikalarının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi, fiyat dengelerinin güçlenmesi ve ekonomik istikrarın pekişmesiyle birlikte; çalışanların yaşam standartlarının kalıcı biçimde yükselmesini ve refahın toplumun tüm kesimlerine sürdürülebilir şekilde yansımasını temenni ediyorum. Bu süreçte, gelir vergisi dilimleri güncellenerek net ücretlerde artış sağlanması, işverenin yükünün azaltılması için de vergi ve prim desteklerinin güçlendirilmesi çalışanların refahını destekleyen, aynı zamanda üretim süreçlerini güçlü tutan adımlar olacaktır."