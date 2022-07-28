Asel, kalp nakliyle yeniden doğdu

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Merve (29) ve Mürsel Adıyaman (31) çiftinin tek çocukları 26 aylık Asel Lina Adıyaman, Konya'dan getirilen kalple yaşama tutundu. Mürsel Adıyaman, yaklaşık 1 aydır göremedikleri kızları yoğun bakımdan çıktığında ona doyasıya sarılıp öpmek istediklerini belirterek, "O bizim meleğimiz, o bizim mucizemiz. Onu parka bile götüremiyordum enfeksiyondan korktuğumuz için. Kızım eve geldiğinde onunla oynamak ve doyasıya öpmek istiyorum" dedi.

Ev kadını Merve Adıyaman ile özel güvenlik çalışanı Mürsel Adıyaman çiftinin kızları Asel Lina Adıyaman, Konya'da yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen adaşı Asel İnan'ın (2) kalbi sayesinde hayata döndü. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi'nde kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gören Asel Lina Adıyaman'a, başarılı bir operasyonla kalp nakli yapıldı. Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran, Prof. Dr. Tahir Yağdı, Prof. Dr. Yüksel Atay, Prof. Dr. Çağatay Engin, Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri Tuncer, Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bülent Karapınar ve Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zülal Ülger'den oluşan ekibin gerçekleştirdiği operasyon sonrası Asel Lina'nın sağlık durumu hızla normale dönmeye başladı.

"Bu yaş grubunda organ bağışı ne yazık ki çok fazla değil. Kalp sorunu olan hastalarımıza diğer organlarında bir rahatsızlığı olmasa dahi elimizden bir şey gelmiyor ve onları kaybediyoruz. Bu hastamız da biz de şanslıydık. Aynı kiloda ve aynı yaş grubunda nakil Türkiye'de çok az oluyor. Bu da Ege Üniversitesi'nde bir ilk oldu. Türkiye'de de ilk 3 hastadan biridir. Hastamız ömür boyu takip edilir ama 10-15 gün içerisinde artık evine gidebilir. Organa yavaş yavaş uyum sağladı ama enfeksiyon riskiyle ilgili ilaçlarını alacak ve yaşantısına normal olarak devam edecek."