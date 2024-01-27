ASEAN, Çin, Japonya ve Güney Kore Turizm Bakanları Toplantısı Viyentiyan'da Düzenlendi

VİYENTİYAN, 27 Ocak (Xinhua) -- 23. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Çin, Japonya ve Güney Kore (APT) Turizm Bakanları Toplantısı, turizm sektörü konusunda bilgi alışverişi ve paylaşımında bulunmak üzere Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlendi.

Cuma günü gerçekleştirilen toplantıya Laos Bilgi, Kültür ve Turizm Bakanı Suanesavanh Vignaket ile Çin'in Laos Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Wang Chang eş başkanlık yaptı.

Toplantıda söz alan Wang, Çin'in tüm taraflarla iletişimi güçlendirmeye, tatbiki işbirliğini ileriye taşımaya ve birlikte bölgesel turizm işbirliğini daha üst seviyelere çıkarmaya hazır olduğunu söyledi.

Toplantıda turizm iş gücüne yeni beceriler kazandırmanın, iş gücünün becerilerini tazelemenin ve bu iş gücünü yeni iş yapma yöntemlerine uyum sağlamalarına yardımcı olacak dijital teknoloji gibi değerli araçlarla donatmanın önemi de vurgulandı.