DİSK: Asgari ücret alım gücü 4 bin 663 lira geriledi

(ANKARA) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, mayıs ayı verileriyle asgari ücretin alım gücünün ilk beş ayda 4 bin 663 lira, en düşük emekli aylığının ise 3 bin 322 lira gerilediğini belirterek, "Bu düzenin bütün çarkları işçiden alıp patrona vermek için dönüyor. TÜİK yöneticilerini gerçekleri açıklamaya, hükümeti ise açlık sınırının altına gerileyen ücretleri derhal revize etmeye çağırıyoruz" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sendika üyeleriyle birlikte basın açıklaması düzenledi. "Asgari ücret kiraya yetmiyor", "Emekli maaşı yaşamaya yetmiyor", "TÜİK'in hesabı çarşıya uymuyor" ve "Çocuklar okula aç gidiyor" dövizleri taşıyan sendika üyeleri, "Gerçekleri açıkla, ekmeğimle oynama" pankartı açtı.

Çerkezoğlu, yaptığı açıklamada, yıl sonu enflasyon oranlarının en son 2016 yılında tek haneli rakamlarda olduğunu hatırlatarak, son on yıldır çift haneli rakamlara çıkan yüksek enflasyon karşısında hayatta kalma mücadelesi verildiğini kaydetti. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı verilerine değinen Çerkezoğlu, kurumun aylık enflasyonu yüzde 1.71, aralık ayından bu yana beş aylık enflasyonu yüzde 16.61, yıllık enflasyonu ise yüzde 32.61 olarak ilan ettiğini aktardı. On yıldır enflasyonun geçici olduğunun söylendiğini ve "Ha düştü ha düşecek" denildiğini ifade eden Çerkezoğlu, buna rağmen enflasyonun düşmediğini ve milyonların yaşam mücadelesi verdiğini dile getirdi.

"YIL SONU HEDEFİNİ TUTTURMAK İÇİN UCİZE GEREKİYOR"

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24'e revize etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Çerkezoğlu, bu hedefin gerçekçi olmadığını savunarak şunları kaydetti:

"Bu yeni yıl sonu enflasyon hedefine ulaşmak için de şimdi artık bir mucize gerekiyor. İlk beş ayda yüzde 16 olan enflasyonun yıl sonunda yüzde 24 hedefini tutturabilmesi için bundan sonraki yedi ayda aylık enflasyonun %1'in bile altında olması gerek. Biz biliyoruz ki bu enflasyon hedefleri tutmadı, tutmayacak ve bu enflasyon hedefinin tutmaması karşısında yapılması gereken bellidir: Milyonları etkileyen, milyonların ekmeğini küçülten bu yüksek enflasyon karşısında kayıplar derhal giderilmelidir. Daha belirlendiğinde, yılın başında açlık sınırının altında olan asgari ücret ve bütün ücretler derhal güncellenmelidir."

"ASGARİ ÜCRETİN ALIM GÜCÜ İLK BEŞ AYDA 4 BİN 663 LİRA DÜŞTÜ"

Asgari ücret ve emekli aylıklarındaki gerilemeye ilişkin de konuşan Çerkezoğlu, "Bugün 28 bin 76 lira olan asgari ücretin alım gücü ilk beş ayda 4 bin 663 lira düştü. En düşük emekli aylığı dediğimiz, milyonlarca emeklinin hayatını sürdürmeye mahküm edildiği 20 bin lira emekli aylığı ise ilk beş ayda 3 bin 322 lira geriledi. Yani bugün 28 bin lira olan asgari ücret 23 bin liralara, 20 bin lira olan emekli aylığı ise 14-16 bin liralara gerilemiş durumda. Bizler, bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üretenler, bu yüksek enflasyonu, bu hayat pahalılığını, bu yoksulluğu hak etmiyoruz" diye konuştu.

"BÜTÜN ÇARKLAR İŞÇİDEN ALIP PATRONA VERMEK İÇİN DÖNÜYOR"

Ülkeyi yönetenlerin kitabında işçinin, emekçinin, emeklinin, gencin ve kadının yer almadığını ile getiren Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi yüksek enflasyona karşı korumak, ücretleri artırmak gibi bir gündemleri yok, enflasyonla gerçek anlamda mücadele etmek için bir planları da yok. Onların gündemi, enflasyonu düşük göstererek bizi daha da yoksullaştırmak. Bu ülkede öyle bir düzen kurdular ki bu düzenin bütün çarkları işçiden alıp patrona, yoksuldan alıp zengine vermek için dönüyor. O nedenle de bu düzenin devam edebilmesi için bu yüksek enflasyon karşısında ücretlerimiz her gün gerilerken ülkeyi yönetenler bu konuda çağrılarımıza kulak tıkıyorlar. Çünkü bugün ülkemizi yönetenler ne yazık ki meşru yetkiyi bizden; işçiden, emekçiden, emekliden, gençlerden, kadınlardan değil, emperyalist merkezlerden, yerli ve yabancı sermaye çevrelerinden almayı tercih ediyorlar."

"YARGI İLE SİYASETİ DİZAYN ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Bugün ülkeyi yönetenler, enflasyon rakamlarını baskı altına alarak, enflasyonu şaibeli, baskılanmış bir biçimde düşük göstererek her gün işçinin, emekçinin sofrasındaki ekmeğini küçültenler halkın seçme ve seçilme hakkını da baskı altına almak istiyorlar. Seçtiklerimizi hapse atıyorlar, yerel yönetimlere kayyum atıyorlar; yetmiyor muhalefet partilerini bile siyasallaşmış yargı kararlarıyla şekillendirmeye çalışıyorlar. Yargı ile siyaseti dizayn etmeye, işçileri, emekçileri, emeklileri, gençleri, kadınları, halkı siyasetin dışına itmeye, hem iktidarı hem muhalefeti kendileri belirlemeye çalışıyorlar."

TÜİK, HÜKÜMET VE İŞÇİLERE ÇAĞRI

Çerkezoğlu, kurumun 90 yılı aşkın geleneğine yakışır şekilde doğru bilgi üretmesi gerektiğini belirterek, "Yalan yanlış açıkladıkları her rakam bizim soframızdaki ekmeği küçültüyor. Bugün okula gönderdiğimiz çocuğumuzun beslenme çantasına koyamadığımız bir mandalinanın vebali Türkiye İstatistik Kurumunun yöneticilerindedir, bugün ödeyemediğimiz her faturanın vebali onların sırtındadır" dedi ve kurumu gerçekleri açıklamaya davet etti.

Bir diğer çağrısını iktidara yapan Çerkezoğlu, "Sizlerin bu baskılanmış rakamlarınızla bile, bu baskılanmış enflasyon rakamlarıyla bile artık gerileyen, açlık sınırının bile çok altına gerileyen bu ücretler derhal revize edilmeli ve artırılmalıdır" diyerek, hükümetin tutturamadığı enflasyon hedeflerinin bedelini işçilerin ödemek zorunda olmadığını vurguladı ve asgari ücret ile emekli aylıklarının derhal artırılmasını istedi. Ayrıca işçilere de seslenen Çerkezoğlu, sendikalı sendikasız tüm çalışanları yan yana gelmeye, DİSK bünyesinde örgütlenmeye ve mücadeleyi omuz omuza büyütmeye çağırdı.

Kaynak: ANKA