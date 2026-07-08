Artvin Valisi Ergün'den Kemalpaşa ilçesine ziyaret

Artvin Valisi Turan Ergün, Kemalpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Sarp Sınır Kapısı'nda inceleme yapan Ergün, vatandaşlarla sohbet etti, ardından çevredeki esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Yolbaşı Hudut Takım Karakolu ile Sarp Hudut Karakolu'nu da ziyaret eden Ergün, personele çalışmalarında başarı diledi.

İlçede düzenlenen mavi yemiş hasat programına da katılan Ergün, üreticilerle bir süre mavi yemiş topladı.

Artvin'in doğal yapısıyla mavi yemiş yetiştiriciliğine elverişli olduğunu belirten Ergün, üreticilere verimli bir hasat sezonu diledi.

Ergün, daha sonra ilçede yapımı devam eden Kemalpaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Kopmuş Uygulama Noktası ile Kopmuş Hudut Bölük Komutanlığı'nı da ziyaret etti.