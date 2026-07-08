Haberler

Artvin Valisi Ergün'den Kemalpaşa ilçesine ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin Valisi Turan Ergün, Kemalpaşa ilçesinde Sarp Sınır Kapısı'nda inceleme yaptı, esnafın sorunlarını dinledi, hudut karakollarını ziyaret etti ve mavi yemiş hasat programına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Artvin Valisi Turan Ergün, Kemalpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Sarp Sınır Kapısı'nda inceleme yapan Ergün, vatandaşlarla sohbet etti, ardından çevredeki esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Yolbaşı Hudut Takım Karakolu ile Sarp Hudut Karakolu'nu da ziyaret eden Ergün, personele çalışmalarında başarı diledi.

İlçede düzenlenen mavi yemiş hasat programına da katılan Ergün, üreticilerle bir süre mavi yemiş topladı.

Artvin'in doğal yapısıyla mavi yemiş yetiştiriciliğine elverişli olduğunu belirten Ergün, üreticilere verimli bir hasat sezonu diledi.

Ergün, daha sonra ilçede yapımı devam eden Kemalpaşa Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Kopmuş Uygulama Noktası ile Kopmuş Hudut Bölük Komutanlığı'nı da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
ABD Başkanı Trump: İran'a dün gece güçlü şekilde saldırdık

Trump'tan Beştepe'de gündem yaratacak İran mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
Ebru Şahin ve Cedi Osman aşka geldi! Peş peşe romantik paylaşımlar

Aşka geldiler! Peş peşe romantik paylaşımlar
Yüz milyonlarca liralık vurgun! Göçmen kaçakçılığını uluslararası ticaret gibi gösterdiler

Göçmen kaçakçılığını uluslararası ticaret gibi gösterdiler
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu
Ankara'daki tarihi zirve sürerken Rusya'dan Kiev'e balistik füze yağmuru

Tarihi zirve sürerken korkulan oldu
Kan donduran görüntü! Her şey çocuklarının gözleri önünde yaşandı

Kan donduran görüntü! Her şey çocuklarının gözleri önünde yaşandı
NATO Zirvesi'nde ikinci gün! Liderlerin masasında 4 kritik başlık var

NATO'da düğüm bugün çözülüyor