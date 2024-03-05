Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Artvin Fen Lisesi'ni ziyaret etti.

Okul idarecilerinden bilgi alan Ünsal, sohbet ettiği öğrencilere çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin gelecekle ilgili hedeflerini de dinleyen Ünsal, "Gençlerimiz bizim en kıymetli varlıklarımız, toplumun geleceği, insanlığın umududur. Daha güçlü yarınlara eğitimli genç nesillerle ulaşabiliriz." dedi.