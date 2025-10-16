Artvin Ticaret Borsası'nda Zeytin Fiyatları Belirlendi

Artvin Ticaret Borsası'nda düzenlenen zeytin komisyonunda 2025-2026 hasadı taban fiyatları belirlendi.

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, toplantıda yaptığı konuşmada, bölgedeki tarımsal üretimi destekleme çalışmalarına yönelik bilgi verdi.

Akyürek, Türkiye Zeytin Çalıştay'ı kapsamında yürütülen akademik raporlama programına katıldıklarını belirterek, bu sayede bölgedeki üreticilerin ulusal ve uluslararası platformlarda destekleneceğini dile getirdi.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda sofralık siyah zeytinin kilogramının 300 lira, yeşil zeytinin 300 lira, Çamış zeytinin de 350 lira olması kararlaştırıldı. Ayrıca zeytinyağının ücreti de 1000 lira olarak belirlendi.

Öte yandan, fiyatların tavsiye niteliğinde olduğu, üreticilerin ürünlerini bu fiyatların üzerinde satmalarında herhangi bir engel bulunmadığı kaydedildi.