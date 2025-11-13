Haberler

Artvin'in Butko Zeytini Hasadı Devam Ediyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde organik olarak yetiştirilen ve uluslararası ödül alan Butko zeytininin hasadı sürüyor. Üreticiler, yüksek ağaçlardan zeytin toplarken, zeytinin kalitesi ve fiyatı dikkat çekiyor.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yetiştirilen ve uluslararası alanda üstün lezzet ödülü alan 'Butko' zeytininin hasadı sürüyor.

Demirkent köyünde tamamen organik olarak yetiştirilen 'Butko' zeytininin hasadı devam ediyor. Üreticiler, sabahın erken saatlerinde başladıkları hasat mesaisinde 12 metre yüksekliğindeki merdivene çıkarak gün içerisinde ellerine aldıkları kovalar yardımıyla kilolarca zeytin topluyor. Toplanan zeytinler, kabuğunun ince olması, düşük asit oranı ve ilaçsız üretilmesiyle diğer zeytin türlerinden ayrılıyor. Organik olarak üretilen ve kilosu 400 liradan satılan zeytinler uluslararası alanda da dikkat çekiyor. 2006 yılında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Uluslararası Zeytinyağı Fuarı'nda üstün lezzet ödülüne laik görülen 'Butko zeytini' yurdun dört bir yanından ilgi görüyor.

'DOĞDUĞUMUZDAN BERİ BU İŞİ YAPIYORUZ'

Üretici Hüseyin Aktürk, zeytinin geçen yılki kadar verimli olmadığını ifade ederek, "Zeytin hasadı yapıyoruz. 12 metre merdivenin üzerine çıkarak zeytin topluyoruz. Kimi yerden 10 kilo kimi yerden 50 kilo topladığımız oluyor. Bu işi doğduğumuzdan beri yapıyoruz. Geçen sene 1,5 ton zeytinim oldu. Bu sene o kadar zeytin olmaz gibi duruyor. Kilosu da 350-400 liradan satılıyor. Yazları, arazime gelip zeytinimi toplayıp İstanbul'a dönüyorum" dedi.

'ÇEVRE İLLERDEN TALEP VAR'

Merdivene tırmanarak zeytin toplamanın zorluğuna değinen Mustafa Kasap, "Burası atalarımızdan, dedelerimizden kalmış bahçelerimizdir. Bu mevsimde hasat dönemi başlıyor. İstanbul'dan kalkıp geldim. Zeytin toplama işleminde babama yardım ediyorum. Ağaçlar çok yüksek neredeyse 15 metrelik merdivenlere çıkıyoruz. Zor ve tehlikeli oluyor ama yapmak zorundayız. Çevre illere ve ilçelerimizden zeytine talep var. Zeytinyağı da yapılıyor. Ödülü de var. Kilosu da 400 liraya satılıyor" diye konuştu.

'ASİT ORANI DÜŞÜKTÜR'

Üretici Nazım Kasap ise zeytinin asit oranın düşük olduğunu ifade ederek, "Zeytin toplamak çok zor. Sıkıntılı çünkü merdivenlere çıkarak topluyoruz. Yusufeli ilçesinin zeytin diyarı, Demirkent köyüdür. Zeytin öyle bir meyve ki, ağaçtan düştüğü zaman hasadı hemen başlar. Asit oranı düşüktür. Elle topladığımız için asidi düşük ve kabuğu da incedir. Butko zeytininin yağı da çok kalitelidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
