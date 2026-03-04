Park halindeki 2 TIR alev alev yandı
Artvin'in Hopa ilçesinde bir TIR parkında çıkan yangında 2 TIR tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
Hopa ilçesindeki TIR parkında bulunan 2 TIR'da, gece saatlerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki aracı da kapladı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonrası yangın söndürülürken, 2 TIR tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. )
HABER-KAMERA: Erhan SARI/ARTVİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı