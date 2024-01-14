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Artvin'de Pençe-Kilit Harekatı ve Gazze saldırıları protesto edildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğu saldırı ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Artvin'de düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğu saldırı ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Artvin'de düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformunca düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla Artvin Merkez Camisi önünde toplandı.

"Şehitlerimiz ve Filistin için yürüyoruz" pankartı açan vatandaşlar, 30 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile Halitpaşa Camisi önüne kadar yürüdü.

Yürüyüş sonunda platform adına açıklama yapan İHH İl Temsilcisi Osman Delibaş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar diledi.

Teröristlerin arkasındaki şer odaklarının tüm insanlık için bir tehdit olduğunu bir kere daha haykırdıklarını ifade eden Delibaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütlerini destekleyerek üzerimize salanlarla Gazze'de soykırım yapanlar aynı. Teröre, emperyalizme ve Gazze'deki işgale karşı tek ses olmak için bugün buradayız. İnsanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. İşgalci İsrail, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Ortadoğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kast ediyor."

Delibaş, Filistin'de 10 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası kadın olmak üzere 23 bini aşkın insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "60 binden fazla kişi yaralanırken 8 bin kişi ise kayıp. Gazze'de şu anda on binlerce insan yeterli gıdaya ve suya ulaşamıyor. Evet, ne yazık ki on binlerce insan 2024 yılında dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. Ayrıca bugüne kadar düşük sebebiyle çok sayıda bebek daha dünyaya gözlerini açamadan anne karnında hayatlarını kaybetti." dedi.

Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve devletlerin, işgalci İsrail'in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil şekilde atması gerektiğini kaydeden Delibaş, bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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