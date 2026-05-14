Artvin'de '3. Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi' başladı

Artvin Çoruh Üniversitesince düzenlenen "3. Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi" başladı.

Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Vali Turan Ergün, doğal kaynakların doğru planlama ve sürdürülebilir yaklaşımla değerlendirildiğinde kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Vali Ergün, sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca ekonomik büyümeden ibaret olmadığını, ekonomik, sosyal ve ekolojik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini dile getirdi.

Üniversiteler, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin bu süreçteki önemine dikkati çeken Vali Ergün, kongrede ortaya konulacak fikir, değerlendirme ve çalışmaların hem akademik dünyaya hem de bölgesel kalkınma vizyonuna önemli katkılar sunacağına inandığını kaydetti.

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ise kalkınmayı yalnızca ekonomik büyüme rakamlarıyla değerlendirmenin artık mümkün olmadığını söyledi.

Akyürek, gerçek kalkınmanın çevresini koruyabilen, insanı merkeze alan, doğal kaynaklarını gelecek nesillerle aktarabilen ve yerel potansiyelini doğru yönetebilen toplumların başarısıyla ölçülebileceğine işaret etti.

Artvin'in yalnızca doğal kaynaklarıyla değil, üretim kültürü ve girişimci yapısıyla da önemli bir şehir olduğunu ifade eden Akyürek, "Hepimiz biliyoruz ki bu potansiyelin tam anlamıyla ortaya çıkabilmesi için ortak akla, ortak projelere ve güçlü iş birliklerine ihtiyaç vardır. Bugün burada üniversitemiz, kamu kurumlarımız, yerel yöneticilerimiz ve özel sektör temsilcilerimiz aynı masa etrafında buluşuyorsa, bu durum geleceğe dair umut verici bir tablo ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Programa, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, Gürcistan Akaki Tsereteli Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shalva Kirtadze, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kongreye katılan akademisyenler, "iktisadi, ekolojik, toplumsal ve siyasal boyutlarıyla yeşil dönüşüm" ana başlığında görüş ve çalışmalarına ilişkin sunumlar yapacak.