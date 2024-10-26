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Artvin'de Asırlık Zeytin Ağaçlarından Hasat Dönemi Başladı

Artvin'de Asırlık Zeytin Ağaçlarından Hasat Dönemi Başladı
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Artvin'in Yusufeli ilçesindeki 300 yıllık zeytin ağaçlarından ödüllü Butko zeytinleri toplanmaya başladı. Üreticiler, zorlu coğrafyada zeytinleri tek tek toplayarak eserlerini yaşatmaya çalışıyor.

Artvin'de asırlık zeytin ağaçlarından hasat başladı

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesinde zeytin hasat dönemi başladı. İlçeye bağlı Cevizli köyünde 300 yıllık asırlık ağaçlardan elde edilen üstün lezzet ödüllü Butko zeytinleri, üreticilerin büyük özverisiyle toplanıyor. Üreticiler, dik yamaçlarda bulunan ağaçların dallarındaki zeytinlere ulaşmak için metrelerce yüksekliğe merdivenlerle çıkarak zeytinleri tek tek dalından elle topluyor.

Yusufeli'nin sarp coğrafyasında yaşayan üreticiler için zeytin hasadı oldukça meşakkatli bir süreç. Ağaçlara ve zeytinlere zarar vermemek adına teraslama yöntemiyle oluşturulan ve taş duvarlarla çevrilen tarlalar, ulaşımı zorlaştırıyor. Ancak bölgenin zorlu arazisine rağmen üreticiler, kökleri yüzyıllara dayanan zeytin ağaçlarını yaşatmaya ve verimli bir hasat dönemi geçirmeye kararlılar.

Topladığı zeytinleri bahçesine kurduğu raylı sistemle taşıyor

Cevizli köyünde yaşayan Adem ve Türkan Uzun çifti, geçimlerini atalarından miras kalan zeytin ağaçlarından elde ettikleri zeytinleri satarak sağlıyor. Uzun çifti, zeytin ağaçlarına zarar vermemek için bahçelerine raylı teleferik sistemi kurarak topladıkları zeytinleri taşımada bu yöntemi kullanıyor. Yöntemin hem pratik hem de çevre dostu olduğunu belirten Türkan Uzun, "Eşime hasatta yardım ediyorum. Ağaçlara zarar vermemek için raylı bir sistem tasarladık. Bu yöntem daha kullanışlı oldu" dedi.

Yusufeli'ndeki zeytinin Türkiye'de eşi benzeri yok

Adem Uzun ise bu zeytinliklerin kendisine dedesinden kaldığını belirterek "Bu topraklar bize atadan miras. Burada yetişen zeytin, Türkiye'nin başka coğrafyalarında yetişmeyen özel bir lezzete sahip. Yağlık ve kahvaltılık olarak ayrı ayrı topluyoruz ve elimizden geldiğince bu değeri yaşatmaya çalışıyoruz. Umarım bizden sonra da bu miras devam eder" ifadelerini kullandı.

Bir başka üretici Bahattin Ulusoy ise bölgenin zeytin üretimi için benzersiz bir coğrafya sunduğunu söyledi. Ulusoy, "Bu bölgede üç çeşit zeytin var. Arazimiz oldukça dik ve taş duvarlarla teraslar yaparak zeytinlikleri koruyoruz. Baharda bu duvarları onarıyoruz, yazın sulama sırasında yeniden yıkılsa da hiç sıkılmadan tekrar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Artvin'in sarp ve zor doğasında emekle korunan ve işlenen asırlık zeytin ağaçları, yalnızca bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda yerel halk için köklü bir mirasın ve kültürün yaşatılması anlamına geliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT İNCE - Güncel

Yusufeli Zeytin Artvin

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