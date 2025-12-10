Artvin balının tanıtımına ilişkin toplantı yapıldı

Haberler


Artvin, zengin bitki çeşitliliğiyle önemli bir bal üretim merkezi olarak, arıcılık sektörünün geleceğine yönelik değerlendirme toplantısı düzenledi. Artvin Ticaret Borsası'nda yapılan toplantıda, balın markalaşması ve ekonomik değerinin artırılması üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.

Zengin bitki çeşitliliğiyle Türkiye'nin önde gelen bal üretim merkezlerinden olan Artvin'de, arıcılık sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Artvin Ticaret Borsası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda kentin en önemli tarımsal faaliyetleri arasında yer alan arıcılığın geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar ele alındı.

Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, yaptığı konuşmada, Artvin balının korunması, markalaştırılması ve ekonomik değerinin artırılması için kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Balın kent için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Akyürek, "Artvin balı bu şehir için bir ekonomi. Organik niteliğini korur, markalaştırır ve üretimi artırırsak sürdürülebilir bir değer ortaya çıkar." dedi.

Artvin'in endemik bitki çeşitliliğiyle Türkiye'nin en özel bal üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Akyürek, "Burası balın sadece üretildiği değil, adeta ilaç niteliğinde balın ortaya çıktığı bir bölge. Bu florayı başka bir ilde bulmak neredeyse imkansız." diye konuştu.

Yakın zamanda "Artvin Bal Çalıştayı" düzenlemeyi planladıklarını belirten Akyürek, çalıştayın bal üretiminde bilimsel yöntemlerin yaygınlaştırılması, verimin artırılması ve pazar değerinin güçlendirilmesine yönelik yol haritası oluşturmayı amaçladığını vurguladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın ise kentin bal üretiminde Türkiye'nin en güçlü bölgelerinden biri olduğunu belirterek, hedeflerinin kaliteli üretim olduğunu ifade etti.

Türkiye'de balın ortalama 400 ila 500 lira bandında satıldığını belirten Aydın, Artvin balının 2 bin lira seviyelerine ulaşabildiğine dikkat çekerek, bunun kentin potansiyelini açık şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt da Artvin balının ulusal ve uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma ulaşması için tüm kurumların sorumluluk üstlenmesi gerektiğine değinerek, "Artvin balının ne ifade ettiğini hem Türkiye'de hem dünyada güçlü bir şekilde anlatmalıyız. Üreticinin desteklenmesi konusunda her kurum üzerine düşeni yapmalıdır" dedi.

