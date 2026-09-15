Artvin'de Ahilik Haftası kutlandı

Artvin'de, 39. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki törende, Ticaret İl Müdürü Abdullah Yıldırım, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeref Öngüner, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Vali Turan Ergün, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, ahilik kültürünün emeği, ahlakı, dürüstlüğü ve dayanışmayı esas alan önemli bir miras olduğunu söyledi.

Artvin'in üretimine, ticaretine ve toplumsal hayatına katkı sunan esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutlayan Ergün, ahilik geleneğinin geçmişten geleceğe taşınması gereken önemli değerler barındırdığını ifade etti.

Ergün, "Ahilik, esnaf ve sanatkarları mesleki ve ahlaki ilkeler etrafında bir araya getiren, üretimde kaliteyi, ticarette dürüstlüğü ve toplum hayatında dayanışmayı esas alan köklü bir teşkilatlanmadır." dedi.

Konuşmaların ardından ilde yılın ahisi seçilen Hakkı Seyhan, yılın kalfası Muhammet Ateş ve yılın çırağı Ela Avcı'ya plaket ve belgeleri verildi.

Program, katılımcılara pilav ikramının ardından sona erdi.

Kaynak: AA