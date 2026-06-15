Arnavutluk'ta Trump Bağlantılı Turizm Projesine Karşı Gösteriler 16. Günde Devam Ediyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde yapılması planlanan turizm projesine karşı başlatılan gösteriler, 16. gününde de devam ediyor.

Başkentte, "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye çok sayıda vatandaş katıldı.

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankartların ve dövizlerin taşındığı gösteride vatandaşlar, Arnavutluk bayraklarıyla Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

"Bizi protestoya iten en önemli sebep, bu suçlunun (Başbakan Rama) görevden uzaklaştırılması talebi"

Göstericilerden 49 yaşındaki Arben Pupla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Edi Rama'nın istifasını istediklerini söyledi.

Gösterilere katılma nedenlerinin çok olduğunu ifade eden Pupla, "Bizi protestoya iten en önemli ve birincil sebep, bu suçlunun (Başbakan Rama) görevden uzaklaştırılması talebidir. Hükümetinin yarısı hapiste. Protesto ile bu suçlunun (Rama) bir dakika bile kalmadan görevden ayrılmasını talep ediyorum." dedi.

"Edi Rama'nın ve onunla birlikte olan tüm politikacıların istifasını talep ediyoruz"

Bir diğer gösterici 56 yaşındaki Zef Brahimi de halkın ülkenin zenginliğinden faydalanamadığını vurgulayarak durumu her gün protesto edeceğini belirtti.

Demokrasi ülkesi oldukları için gösteri düzenlediklerini kaydeden Brahimi, "36 yıldır demokraside yaşıyoruz ama bu demokrasi değil, hapishane. Çalışıyoruz, paramız boşa gidiyor. Halk (ülkenin) tadını çıkaramıyor. Refah istiyoruz. Edi Rama'nın ve onunla birlikte olan tüm politikacıların istifasını talep ediyoruz, çünkü Arnavutluk bitti. Kendimize Arnavutluk'ta olduğumuzu söylüyoruz, ama Arnavutluk'ta değiliz." diye konuştu.

53 yaşındaki Gezim Doda ise yıllarca Yunanistan'da göçmen olarak yaşadığını belirterek, "Yunanistan'dan döneli 7-8 yıl oldu, 26 yıl göçmen olarak yaşadım. Burada hayal kırıklığına uğradık. Buranın en yozlaşmış ülke, çocuklarım için en umutsuz ülke olduğu görülüyor. Siyaset burada sıfır, tam bir dolandırıcılık. Başbakan Rama'nın istifasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.