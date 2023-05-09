ARNAVUTKÖY'DE SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRDIĞI 14 KOYUN ÖLDÜ

ARNAVUTKÖY'de iddialara göre sokak köpeklerinin saldırdığı kurbanlık 14 koyun öldü.

Arnavutköy Çilingir Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde iddialara göre, kurban bayramı için koyunların bakıldığı alana başıboş köpekler bırakıldı. Köpekler, arazideki koyunlara saldırdı. Saldırı sonucu sürüde bulunan 14 koyun öldü. Hayvan sahibi olanlar bu durumun çok sık yaşandığını söyledi.

Hayvancılıkla uğraşan Barış Beyoğlu, Bugün öğle saatlerinde amcamın 20 koyunundan 14 tanesi sokak köpekleri tarafından telef edildi. Başka ilçelerden topladıkları sokak köpekleri, çayırlık alan olduğu için buraya atıyorlar ama burada da hayvancılık yapıyoruz biz. Hayvan düşmanı değiliz kesinlikle ama buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Biz sokak hayvanlarına da bakıyoruz ama çok fazlalar aç kalınca mecbur saldırıyorlar dedi.

Köpeklerin insanlara da saldırdığını belirten Beyoğlu, Biz kurban için hazırlıyorduk hayvanlarımızı gerçekten çok üzüldük böyle olunca. Burada ortalama 150- 200 besici var. Bunların arasında hayvanları zarar görenleri oluyor. Bahsettiğim koyun bugün 10 bin lira. Yarın Kurban Bayramı olduğu için 12 13 bin lira. Bugün yaklaşık 200 bin liraya yakın zararımız var. Biz şu an yetkililerden bu işe çözüm bulmalarını ve bu işin zararını karşılamalarını bekliyoruz. diye konuştu.