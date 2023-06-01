Arnavutköy'de metruk binada korkutan yangın

Metruk binanın çatısı alev alev yandı, mahalle sakinleri isyan etti

İSTANBUL - Arnavutköy'de yeşillik alanın ortasında bulunan 3 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı havadan görüntülendi.

Yangın, akşam 18.15 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi Türksoy Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı metruk binanın çatısında çıktı. Uzun süredir boş olduğu öğrenilen 3 katlı metruk binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yapılan ihbarlar doğrultusunda olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

"35 Yıldır bu mahallede yaşıyorum, kimse sahip çıkmayınca madde bağımlıları mesken tuttu"

Yangının çıktığı binanın bulunduğu mahallede 35 yıldır yaşadığını söyleyen Mustafa Kurt, "Bu binayı biz yaptık ancak yıllardır sahipleri gelmiyor ve ilgilenmiyor bu sefer madde bağımlıları burayı mesken tuttu yıllardır bu şekilde burası. Kapılarını, camlarını sökerek sattılar daha öncede bu seferde çatıyı yaktılar. Bugün çıkan yangında herhangi bir yaralanan yok ama bizi tedirgin ediyor bu şekilde mahallede olmaları hırsızlık olayları da çok oluyor insanlar geçerken de tedirgin oluyor. Yetkililerin bu konuda yardımcı olmasını istiyoruz" İfadelerini kullandı.

Yangın anı ve ekiplerin söndürme çalışmaları da aynı zamanda dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde metruk binanın etrafının yeşillik alanlarla kapandığı görüldü.