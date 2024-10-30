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Arnavutköy'de Karaburun Balık Hali Hizmete Açıldı

Arnavutköy'de Karaburun Balık Hali Hizmete Açıldı
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Arnavutköy Belediyesi, vatandaşların taze balık tüketimini artırmak ve balığa daha uygun fiyatlarla ulaşmalarını sağlamak için Karaburun Balık Halini hizmete açtı. Bu tesis, balıkçılara yeni bir satış alanı sunarken, halkın günlük taze balığa erişimini kolaylaştırıyor.

ARNAVUTKÖY Belediyesi vatandaşların taze balık tüketimini ve balığa daha ucuz ulaşımını sağlamak için Karaburun Balık Halini hizmete açtı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karaburun Balık Hali, bölge halkının taze ve uygun fiyatlı balığa erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Karaburun Balıkçı Barınağı'na entegre olarak tasarlanan Balık Hali, balıkçılara yeni bir satış alanı sunarken, vatandaşların güvenilir ve taze balığa doğrudan ulaşmasını sağlıyor. Sabah erken saatlerde teknelerden getirilen balıklar doğrudan tezgahlara ulaştırılıyor, böylece tüketiciler aracı olmadan daha ekonomik fiyatlarla taze balık satın alabiliyor. Bu durum, ilçe halkı için hem sağlıklı hem de bütçe dostu bir alışveriş imkanı sunuyor.

Karaburun Balık Hali'nin bölgedeki balıkçılık faaliyetlerini canlandırması ve Karaburun'u İstanbul'da deniz ürünleri ticaretinin merkezlerinden biri haline getirmesi bekleniyor. Bölgedeki balıkçılar, yeni tesis sayesinde ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı bulurken, ilçe halkı da günlük, taze balığa kolaylıkla erişmenin avantajını yaşıyor.

'DAHA UYGUN FİYATLI BALIĞA ULAŞABİLİYORUZ'

Karaburun Balık Hali'ne ilk günlerden itibaren yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi. Oltan Özyurt, balık almak için sürekli tekne beklemek zorunda olduklarını belirterek, "Sürekli burada tekne bekliyorduk balık almak için; bazen oluyordu, bazen olmuyordu. Bu şekilde daha düzenli ve uygun fiyatlı balığa erişebiliyoruz," sözleriyle yeni tesisin sağladığı kolaylığı ifade etti.

Diğer bir vatandaş ise Karaburun Balık Hali'nin bölgedeki hareketliliği artırdığını belirterek "Karaburun'un ve çevre mahallelerin beklentisi buranın hareketlenmesiydi. Başkanımızın yardımlarıyla çok güzel oldu. Burada böyle bir balıkçı halinin olması vatandaşların taze ve ucuz balığa ulaşmasını sağlıyor" dedi.

Karaburun'da faaliyet gösteren balıkçılardan Kubilay Akbulut, Karaburun Balık Hali'nin balıkçılık sektörüne kattığı düzeni şu sözlerle dile getirdi: "Belediyemiz burada bir inşaata başladı, mağazalarımız yenilendi, balıkçı barınağımız yapıldı. Balıkçılar olarak buradan dükkan aldık, satışlarımıza başladık. Biz zaten bu işi yapıyorduk ama düzen olmuyordu. Şimdi herkesin dükkanı var, hem bizim için hem de vatandaşlar için iyi oldu" diye konuştu.

Karaburun Balık Hali, yerel balıkçılara gelir sağlama noktasında bir fırsat sunarken, hem de ilçe halkının taze ve ekonomik balığa ulaşmasını mümkün kılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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