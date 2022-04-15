Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Arnavutköy'de elektronik sensör üretilen fabrikanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arnavutköy'de elektronik sensör üretilen fabrikanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Fatih Mahallesi Uygun Sokak'ta elektronik sensör imalatı yapılan 2 katlı fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, öncelikle iş yeri çalışanlarını tahliye etti.

Ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.

Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

Fatih Mahallesi, İstanbul, Yangın, Güncel, Haberler

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