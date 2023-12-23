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Arjantin'de yeni hükümetin kemer sıkma politikasına tepki! Yüzlerce kişi sokağa indi

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Arjantin'de yeni seçilen Javier Milei hükümetine karşı ilk protesto gerçekleştirildi. Meydanlara inen yüzlerce kişi Milei hükümetinin kemer sıkma politikasına tepki gösterdi.

Başkent Buenos Aires'te, Arjantin'de Genel İş Konfederasyonu (CGT) çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce kişi, Milei hükümetinin ekonomi politikasını protesto etti. Polis, kamu malına zarar verdiği gerekçesiyle 3 kişiyi gözaltına aldı.

Arjantin'de yeni hükümetin kemer sıkma politikasına tepki! Yüzlerce kişi sokağa indi

27 ARALIK'TA ÇOK DAHA KAPSAMLI BİR EYLEM YAPACAKLAR

Müzik ve sloganlar eşliğinde yürüyüş yapan kalabalık gruplar, 27 Aralık'ta çok daha kapsamlı bir eylem düzenleyeceklerini duyurdu. CGT, Milei hükümetinin yeni ekonomi paketinin işçinin çalışma ve sosyal haklarına darbe vurduğunu ve bu kararın gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Arjantin'de yeni hükümetin kemer sıkma politikasına tepki! Yüzlerce kişi sokağa indi

BAŞKAN, SENDİKALARI DOLANDIRICILIKLA SUÇLADI

Milei ise CGT'ye tepki göstererek, bazı sendika ve sosyal kuruluşları "gasp" ve "dolandırıcılık" yapmakla suçladı. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, gasp ve dolandırıcılık iddialarını mahkemeye taşıdıklarını söyledi.

Arjantin'de yeni hükümetin kemer sıkma politikasına tepki! Yüzlerce kişi sokağa indi

KAMU HARCAMALARI KISILACAK

Devlet Başkanı Milei, daha önceki açıklamalarında, ülkenin ekonomik anlamda "zor" bir dönemden geçtiğini belirtmiş ve radikal kararlar alınacağını duyurmuştu. Kamu harcamalarını ısrarla kısacağını vurgulayan Milei, sosyal destek harcamalarını azaltacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini bildirmişti.

Arjantin'de yeni hükümetin kemer sıkma politikasına tepki! Yüzlerce kişi sokağa indi

DOLAR YÜZDE 54 DEVALÜE EDİLMİŞTİ

Arjantin'de hükümetin, pesoyu dolar karşısında yüzde 54 oranında devalüe edeceği ve enerji ile ulaşımdaki sübvansiyonları da azaltacağı bildirilmişti. Arjantin Ekonomi Bakanı Luis Caputo, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ciddi mali krizle boğuştuklarını ve bunun aşılması için birtakım önlemleri devreye aldıklarını belirtmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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