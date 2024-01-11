Ardahan'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Ardahan'da gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ardahan-Kars kara yolunda bir otomobili durdurarak yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 30 fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde ise bir tabanca, şarjör ve 20 fişek bulundu. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Ardahan'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak Kontrol Noktası'nda bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca 2 şarjör ile 30 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.A'nın Ardahan'daki ikametinde ise bir tabanca ve şarjör ile 20 fişek bulundu.
Şüpheli Y.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.