Ardahan'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak Kontrol Noktası'nda bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca 2 şarjör ile 30 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.A'nın Ardahan'daki ikametinde ise bir tabanca ve şarjör ile 20 fişek bulundu.

Şüpheli Y.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.