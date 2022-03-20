Ardahan'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi - Haberler

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Ardahan'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

AA - Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, kent genelinde devam eden yoğun kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Karın kent genelinde şiddetini arttırdığını belirten Bulut, "Bu yüzden il ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitime yarın ara verdik." dedi.

AA / Günay Nuh - Güncel

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