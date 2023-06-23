Ardahan'da etki gösteren sağanak yağmur, vatandaşlarla birlikte sokak hayvanlarına da zor anlar yaşattı. Kentin çeşitli yerlerinde yağmaya başlayan ve belli dönemlerde süren yağmur, bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şemsiye ve yağmurluğu olmayan insanlar, ıslanmamak için ATM'ler ile bina köşelerine saklanarak yağmurun bitmesini bekleniyor. Bir sokak köpeği de ıslanmamak için binanın altına saklanarak bekledi. Köksal Yardımcı, bir ay boyunca aşırı yağan yağışlar sonrası çiftçilerin zarar gördüğünü söyleyerek, 'Yaklaşık bir ay boyunca yağışlar devam ediyor. Tabi ki aşırı yağış biz çiftçileri olumsuz etkiliyor' dedi.

Ardahan'da etkili olan sağanak zor anlar yaşattı

ARDAHAN Ardahan'da etki gösteren sağanak yağmur, vatandaşlarla birlikte sokak hayvanlarına da zor anlar yaşattı.

Kentin çeşitli yerlerinde yağmaya başlayan ve belli dönemlerde süren yağmur, bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şemsiye ve yağmurluğu olmayan insanlar, ıslanmamak için ATM'ler ile bina köşelerine saklanarak yağmurun bitmesini bekleniyor. Bir sokak köpeği de ıslanmamak için binanın altına saklanarak bekledi.

Köksal Yardımcı, bir ay boyunca aşırı yağan yağışlar sonrası çiftçilerin zarar gördüğünü söyleyerek, "Yaklaşık bir ay boyunca yağışlar devam ediyor. Tabi ki aşırı yağış biz çiftçileri olumsuz etkiliyor" dedi.