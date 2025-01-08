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Arda Turan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Arda Turan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğrafları inceleyerek oyunu kullandı. Savaşın olumsuz etkilerini yansıtan fotoğraflara dikkat çekti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Arda Turan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde, Emin Sansar'ın "Listeler" fotoğrafına oy veren Turan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğrafını oyladı.

"Bu fotoğraf beni çok üzen bir fotoğraf oldu"

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını tercih ederken, "Spor" kategorisinde ise İsveçli atlet Armand Duplantis'in olimpiyat rekoru kırdıktan sonra Yusuf Dikeç pozu verdiği, Mustafa Çiftçi'ye ait "Olimpiyat Pozu"nu beğendiğini belirtti.

Turan "Haber" kategorisinde ise fotoğraf seçmekte zorlanırken, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını gösteren 2 fotoğraf arasında kaldı.

Ali Jadallah'ın "O bakış" ve Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğrafları arasında kalan Turan, oyunu "Masumiyet"ten yana kullandı.

Kendisini en çok etkileyen fotoğrafın "Haber" kategorisindeki fotoğraflar olduğunu söyleyen Turan, "Tabii ki savaşın her türlüsü kötü. Hiçbir insanın ölmesini, yaralanmasını istemeyiz. Çocukların maalesef savaştan dolayı yaralanması, İsrail'in zulmü beni çok üzdü. Bu fotoğraf beni çok üzen bir fotoğraf oldu. Oylamada en beğendiğim diyemeyeceğim ama en kalbime dokunan bu ve buna benzer diğer fotoğraf oldu. Bu kardeşimizin bakışı, gözlerindeki korku ve masumiyet beni çok üzdü ve etkiledi." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansının (AA), İsrail'in Gazze'de işlediği suçları tüm açıklığıyla ortaya koyan ve temel delil niteliğinde olan görsellerin yer aldığı "Kanıt" isimli kitap için de yorum yapan Turan şunları söyledi:

"Haksızlığın karşısında durmak önemli. Anadolu Ajansı'nın foto muhabirlerini ve emekçi gazetecileri bu konuda tebrik ediyorum. Bir haksızlığın karşısında durmak çok önemli bir değer. Yaptıklarından dolayı herkesi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Güncel
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