Arazi Aracı Kazasında İş İnsanı Hayatını Kaybetti

Arazi Aracı Kazasında İş İnsanı Hayatını Kaybetti
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda iş insanı Murat Ustalı hayatını kaybetti, eşi Naz Ustalı ağır yaralandı. Arazi aracı duvara çarparak devrildi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde arazi aracının duvara çarpıp devrildiği kazada iş insanı Murat Ustalı (36) hayatını kaybetti, eşi Naz Ustalı (33) ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ayvalık'a bağlı Cunda Mithatpaşa Mahallesi 15 Eylül Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 10 US 128 plakalı arazi aracı, kontrolden çıkarak önce bir evin duvarına ardından başka bir binanın duvarına çarpıp, devrildi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkarılan zeytinyağı ticareti ile uğraşan iş insanı Murat Ustalı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki eşi Naz Ustalı ise ağır yaralı olarak Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ustalı daha sonra Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ustalı'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Öte yandan hayatını kaybeden Ustalı'nın MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı'nın kardeşi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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