Arapgir'de Tescilli Köhnü Üzümü Hasadı Başladı

Malatya'nın tek Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir'de tescilli köhnü üzümü hasadına başlandı. Arapgir'de üzüm hasadına başlayan çiftçiler, yüksek verim ve talep ile karşılaşıyor.

Malatya'nın tek Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Arapgir'de tescilli köhnü üzümü hasadına başlandı.

Malatya genelinde tescil edilmiş en fazla taşınmaz kültür varlığını bünyesinde bulunduran, doğası, mimarisi, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği kentin tek Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip Arapgir ilçesinde tescilli köhnü üzümü hasadına başlandı.

Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinde biri olan Arapgir'de kendine has tadı ve aromasıyla bilinen, tüketiciler tarafından rağbet gören coğrafi işaretli köhnü üzümünde yüksek verim ise üreticinin yüzünü güldürüyor.

Dededen kalma üzüm bağlarında üretim yapmayı sürdüklerini kaydeden çiftçi Uğur Kaya, 20 yıldır üretim yaptıklarını belirterek bölgede 6 çeşit üzüm yetiştirildiğini söyledi.

Kilogramı 40 ila 50 TL aralığında değişen köhnü üzümünde bu yıl yüksek verim aldıklarını kaydeden bir diğer çiftçi Alpay Özkan ise, "Arapgir'de üzüm hasadına başladık. Bölgede kaliteli köhnü üzüm yetişmektedir. Pazar olarak ise üretilen üzümler ağırlık İstanbul, Ankara olmak üzere çeşitli kentlere gönderilmekte. Bu yıl rekolte güzel hasada yeni başlamamıza rağmen talep çok. Hasat ise Kasım ayının 15'ine kadar devam etmektedir" dedi.

Özkan, üzüm yetiştiriciliğinin meşakkatli ve emek isteyen bir uğraş olduğunu ifade ederek, bağların bakımının zamanında yapılmasının önemine dikkat çekti. - MALATYA