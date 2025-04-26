Arap Birliği'nden Çin'e Destek: 2. Çin-Arap Devletleri Zirvesi'ne Hazırlık

BEİJİNG, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bakanlar düzeyinde toplanan Arap Birliği Konseyi'nin üst üste 45. kez özel olarak Çin dostu karar almasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Arap Birliği Konseyi'nin 163. olağan oturumunda kabul edilen Arap-Çin kararında, Arap ülkelerinin tek Çin ilkesini destekledikleri ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne verdikleri desteği yineledikleri belirtildi. Kararda ayrıca Arap ülkelerinin 2026'da düzenlenecek 2. Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nden duydukları memnuniyet ifade edilirken, Çin'in bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları takdirle karşılandı.

Guo cuma günkü basın toplantısında bu kararın Arap ülkelerinin Çin'le ilişkilerini geliştirme konusundaki güçlü kararlılığını ve 2. Çin-Arap Devletleri Zirvesi'ne verdikleri önemi açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Çin ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin devlet başkanlarının stratejik rehberliği sayesinde tarihinin en iyi dönemini yaşadığını belirten Guo, iki tarafın birbirlerinin temel çıkarlarına güçlü destek verdiğini, Kuşak ve Yol işbirliğinden verimli sonuçlar alındığını ve Çin-Arap ticaret hacminin 2024'te 400 milyar ABD dolarını aştığını kaydetti.

İki tarafın, bölgesel barış ve istikrarı teşvik etme ve uluslararası eşitlik ve adaleti el üstünde tutma konusunda kararlı olduğunu kaydeden sözcü, bu durumun Çin-Arap stratejik ortaklığının üst düzeye ulaştığını tam olarak ortaya koyduğunu vurguladı.

2. Çin-Arap Devletleri Zirvesi'nin Çin-Arap ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası teşkil edeceğini belirten Guo, modernleşmeyi ortaklaşa gerçekleştirme ve bir üst seviyede ortak geleceğe sahip Çin-Arap topluluğu inşa etme amacıyla söz konusu zirveyi bir fırsat olarak kullanmak üzere Arap ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.