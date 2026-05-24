Çin: Apec Ticaret Bakanları Toplantısı'nda, Ekonomi ve Ticarette İşbirliği İçin Ortak Zemin Arandı

SUZHOU, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Jiangsu eyaletinin Suzhou kentinde sona eren 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ticaret Bakanları Toplantısı'nda, tüm tarafların ekonomik ve ticari işbirliğine katılabilmesi için olabilecek en geniş ortak zemini bulmak amacıyla çaba gösterildiğini söyledi.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın düzenlediği basın toplantısında, etkinliğe katılan 21 APEC ülkesinden temsilcilerin, APEC gözlemcilerinin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'ndan yetkililerin samimi, derinlemesine ve yapıcı tartışmalar yürüterek verimli sonuçlar elde ettiği belirtildi.

İki gün süren toplantı, 2026 APEC Ticaret Bakanları Toplantısı Ortak Bildirisi'nin yayımlanması ve Yenilikçi, Rekabetçi ve Dayanıklı Hizmetler için APEC Yol Haritası'nın onaylanmasıyla sona erdi.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin ayrıntılı bilgi veren Wang, Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi'nin uzun vadeli vizyonuna yönelik güçlü desteğin yeniden teyit edildiğini ve tarafların bölgesel ekonomik entegrasyonu ilerletmeye kararlı olduklarını belirtti.

Wang, DTÖ reformunun ilerletilmesine yönelik ortak mesaj verildiğini ve hizmet sektörünün geliştirilmesine yönelik on yıllık yol haritasının hazırlandığını ifade etti.

Toplantıda bölge ülkeleri arasında dijital ticarette işbirliği yapılabilmesi için çerçeve anlaşmasında önemli ilerlemeler kaydedilerek dijital ticaret alanındaki işbirliğinin genişletilmesine ilişkin yeni bir mutabakatın sağlandığını belirten Wang, yeşil ticaretin geliştirilmesine yönelik yeni önlemlerin de aktif olarak araştırıldığını söyledi.

"Zorlu uluslararası koşullar göz önüne alındığında, bu sonuçlar büyük emekle elde edildi" diyen Wang, Çin'in diğer ülkelerle işbirliğini sürdürerek toplantıda varılan önemli mutabakatı hayata geçireceğini, yeni kararlar alınıp mutabakatların sağlanmasına katkıda bulunacağını ve yılın sonunda yapılacak APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na olumlu katkılar vereceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua