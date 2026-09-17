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AP Başkanı Metsola'ya göre, Avustralya ve Yeni Zelanda, Kanada’nın ardından AB’nin "ortak üyesi" olabilir

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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın, Kanada’nın ardından Avrupa Birliği (AB) ile "ortak üyelik" ilişkisi kurabileceğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın, Kanada'nın ardından Avrupa Birliği (AB) ile "ortak üyelik" ilişkisi kurabileceğini belirtti.

Metsola, Euronews'e verdiği röportajda, Kanada için önerilen "ortak üyelik" statüsüne ve AB'nin benzer değerlere sahip ülkelerle ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Önerilen statünün tam üyelik ile adaylık arasında üçüncü bir seçenek olabileceğini ifade eden Metsola, "İlişkilerimizi derinleştirmek istediğimiz ülkeler var. Bunun başka ülkeleri de kapsayacağından ve diğerlerinin de kapımızı çalacağından şüphem yok. Böyle belirsiz dönemlerde dostlara sahip olmak önemlidir." dedi.

Metsola, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da Kanada'nın ardından AB ile ortak üyelik ilişkisi kurabilecek ülkeler arasında bulunduğunu kaydetti.

AB'nin her iki ülkeyle de ticaret anlaşmasının bulunduğuna işaret eden Metsola, bunların daha yakın işbirliği için başlangıç noktası oluşturabileceğini aktardı.

Ortak üyeliğin ayrıntılarına ilişkin görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğunu belirten Metsola, daha kapsamlı ticari ilişkiler, kritik ham maddelere erişim, sosyal medya ve çocukların korunması gibi alanlarda ortak düzenlemeler yapılabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya sunulan teklife tepkisine ilişkin Metsola, "AB'nin ABD ve Kanada ile ilişkilerini ayrı ayrı değerlendirdiği, Birliğin herhangi bir ülkeye karşı hareket etmediği ve kurallara dayalı işbirliğini savunduğu" değerlendirmesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptığı yıllık Birliğin Durumu konuşmasında Kanada'ya "ortak üyelik" statüsü verilmesini önermişti.

Trump ise önerinin "düşmanca" bir girişime dönüşmesi durumunda AB'ye yeni gümrük vergileri uygulamayı değerlendireceğini söylemişti.

Kaynak: AA
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